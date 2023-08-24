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"Украинцы никому не отдадут свою свободу": "Азов" поздравил с Днем Независимости

24 августа 2023 12:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Украинцы никому не отдадут свою свободу": "Азов" поздравил с Днем Независимости
Украинский военный. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бригада специального назначения НГУ "Азов" поздравила украинцев с Днем Независимости. Военные подчеркнули, что граждане Украины не отдадут свою свободу.

Свое поздравление бригада спецназа "Азов" опубликовала в Telegram-канале.

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"32 года назад было провозглашено создание самостоятельного украинского государства. Территория Украины неделима и неприкосновенна — так сказано в Акте провозглашения независимости", — говорится в сообщении.

"Азов" отмечает, что уже 9 лет украинцы ежедневно бьются с коварным врагом ради того, чтобы эти слова были не просто лозунгами на бумаге.

Военные отметили, что независимость Украины сегодня подтверждается на фронте. Каждый выстрел и отвоеванный метр нашей земли — доказательство того, что украинцы никому не отдадут своей свободы и не уступят свои права.

"Желанная в веках независимость, как и столетия назад, борется ценой жизней лучших сыновей и дочерей украинской нации. Мы не имеем права опорочить подвиг тех, кто ежедневно отдает самое дорогое за свободу Украины. Чин тех, кто уже 15 месяцев находится в плену", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 24 августа, Украина отмечает День Независимости. Президент Украины Владимир Зеленский, Первая леди и все военно-политическое руководство страны поздравили украинцев с праздником в самом центре столицы — на Софиевской площади.

Также мы писали, что второй год подряд украинцы будут отмечать независимость страны в условиях войны. Чтобы отстоять свободу, право жить на своей родной земле и самостоятельно строить светлое будущее, Украина платит высокую цену тысячи жизней.

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