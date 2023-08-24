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Бійці "Маґури" привітали українців з Днем Незалежності

24 серпня 2023 10:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Бійці "Маґури" привітали українців з Днем Незалежності
Бійці 47 ОМБр "Маґура". Фото: соцмережі Валерії Маркуса
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Останні роки День Незалежності — свято, яке має присмак болю. Її можна здобути лише тоді, коли є люди, які готові за неї боротися.

З нагоди Дня Незалежності до українців звернулися бійці 47 бригади "Маґура"

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Привітання від "Маґури"

"День Незалежності України — свято, яке має присмак болю. Вже десятий рік НЕ з підручників знаємо, як це — боротися за свободу. Однак ми стоїмо, адже в наших жилах тече кров сміливих, відважних та вільних", — наголосили в бригаді

Також там процитували слова великого поета Тараса Шевченка, вони як ніколи актуальні.

"… І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі…".

"Бійці 47 окремої механізованої бригади вітають зі святом! І вкотре доводять, що Незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, які готові за неї боротися!" — додали військові.

Нагадаємо, 24 серпня до українців також звернувся глава держави Володимир Зеленський. Він наголосив, що свято незалежності —  свято сильних людей. Свято гідних. Свято рівних. 

Окрім того, українців привітав також Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та опублікував відео, як українці виборюють свою незалежність. 

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