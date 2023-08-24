"Українці нікому не віддадуть своєї свободи": "Азов" привітав з Днем Незалежності

Український військовий. Фото: скриншот з відео

Бригада спеціального призначення НГУ "Азов" привітала українців з Днем Незалежності. Військові наголосили, що громадяни України не віддадуть своєї свободи.

Своє привітання бригада спецпризначення "Азов" опублікувала у Telegram-каналі.

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Привітання з Днем Незалежності

"32 роки тому було проголошено створення самостійної української держави. Територія України є неподільною і недоторканною — так сказано в Акті проголошення незалежності", — йдеться у повідомленні.

"Азов" наголошує, що вже 9 років українці щодня б'ються із підступним ворогом заради того, аби ці слова були не просто лозунгами на папері.

Військові зазначили, що незалежність України сьогодні підтверджується на фронті. Кожен постріл та відвойований метр нашої землі — доказ того, що українці нікому не віддадуть своєї свободи та не поступляться своїми правами.

"Омріяна у віках незалежність, як і століття тому, виборюється ціною життів найкращих синів та доньок української нації. Ми не маємо права зганьбити подвиг тих, хто щодня віддає найдорожче за волю України. Чин тих, хто вже 15 місяців знаходиться у полоні", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає День Незалежності. Президент України Володимир Зеленський, Перша леді та все військово-політичне керівництво країни привітали українців зі святом у самому центрі столиці — на Софіївській площі.

Також ми писали, що другий рік поспіль українці будуть відзначати незалежність країни в умовах війни. Щоб відстояти свободу, право жити на своїй рідній землі та самостійно будувати світле майбутнє, Україна платить високу ціну — тисячі життів.