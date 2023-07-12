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Укрпочта договорилась о сниженных тарифах и быстрой доставке с Канадой

12 июля 2023 12:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Укрпочта договорилась о сниженных тарифах и быстрой доставке с Канадой
Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский и СЭО Почты Канады Doug Ettinger. Фото: t.me/igorsmelyansky
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский провел переговоры в Париже с СЕО Почты Канады Doug Ettinger и его командой. Они согласовали основные параметры двустороннего договора между почтами.

Об этом Игорь Смелянский сообщил в своем Telegram-канале.

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"Почта Канады, без преувеличения, ТОП-3 среди всех почт мира, которые с первых дней войны поддержали Укрпочту и словом, и делом — и финансово, и делали все для исключения России из всех руководящих органов", — отметил Смелянский.

По его словам, часть деталей по переговорам с СЕО Почты Канады Doug Ettinger и его командой будет известна только после победы Украины в войне против российских оккупантов. Смелянский подчеркнул, что Укрпочта получила существенную поддержку для восстановления на освобождаемых территориях.

Он рассказал, что Канада и Украина согласовали основные параметры двустороннего договора между почтами.

"После подписания (ориентировочно в сентябре) и наши граждане, и украинская диаспора в Канаде получит приятные подарки в виде пониженных тарифов и ускоренной доставки из любого уголка Канады в любой угол Украины", — сообщил Смелянский.

Гендиректор Укрпочты добавил, что уже сегодня можно воспользоваться низкими тарифами PRIME в Канаду.

Пост
Пост Смелянского. Фото: скриншот

Напомним, оператор почтовой связи Укрпочта из-за подорожания топлива и перевозок повысил тарифы на доставку отправлений. За услуги придется платить до 10 грн больше.

Также мы писали, что с 1 июля Укрпочта применит новое расписание работы своих отделений. Большинство почтовых отделений будет функционировать максимально длительное время и будет доступно для клиентов в выходные дни.

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