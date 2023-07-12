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Укрпошта домовилась про знижені тарифи та швидку доставку з Канадою

12 липня 2023 12:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Укрпошта домовилась про знижені тарифи та швидку доставку з Канадою
Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський та СЕО Пошти Канади Doug Ettinger. Фото: t.me/igorsmelyansky
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський провів переговорив в Парижі з СЕО Пошти Канади Doug Ettinger та його командою. Вони узгодили основні параметри двостороннього договору між поштами.

Про це Ігор Смілянський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Пошта Канади, без перебільшення, ТОП-3 серед усіх пошт світу, які з перших днів війни підтримали Укрпошта і словом, і ділом — і фінансово, і робили все для виключення Росії зі всіх керівних органів", — зазначив Смілянський.

За його словами, частину деталей щодо переговорів з СЕО Пошти Канади Doug Ettinger та його командою буде відомо лише після перемоги України у війні проти російських окупантів. Смілянський наголосив, що Укрпошта отримала суттєву підтримку для відновлення на територіях, що звільняються. 

Він розповів, що Канада та Україна узгодили основні параметри двостороннього договору між поштами.

"Після підписання (орієнтовно у вересні) і наші громадяни, і українська діаспора в Канаді отримає приємні подарунки у вигляді знижених тарифів та прискореної доставки з будь-якого куточка Канади до будь-якого куточка України", — повідомив Смілянський.

Гендиректор Укрпошти додав, що вже сьогодні можна скористатись низькими тарифами PRIME в Канаду.

Пост
Допис Смілянського. Фото: скриншот

Нагадаємо, оператор поштового зв'язку Укрпошта через подорожчання пального та перевезень підвищив тарифи на доставку відправлень. За послуги доведеться платити до 10 грн більше.

Також ми писали, що з 1 липня Укрпошта застосує новий розклад роботи своїх відділень. Більшість поштових відділень функціонуватиме максимально тривалий час і буде доступною для клієнтів у вихідні дні.

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