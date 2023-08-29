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Укрпочта презентовала новую марку ко Дню памяти погибших защитников Украины

29 августа 2023 13:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Укрпочта презентовала новую марку ко Дню памяти погибших защитников Украины
Презентация новой марки "Вечная память!". Фото: Ми Україна
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

29 августа в День памяти погибших защитников Украины Укрпочта выпустит новую благотворительную почтовую марку под названием "Вечная память!". Она будет посвящена воинам, отдавшим свою жизнь за Украину.

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

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День презентации новой марки выбран не просто так — 29 августа в Украине отмечается День памяти погибших защитников Украины. Презентация прошла в Днепре в 9 утра, одновременно с минутой молчания по всей стране.

В качестве эскиза к почтовой марке, приуроченной ко Дню памяти, использована работа украинского художника Олега Шупляка "Журба" (2016 года).

Почтовая марка "Вечная память!". Фото: Укрпочта
Военные чествуют погибших собратьев. Фото: Ми Україна
Военные чествуют погибших собратьев. Фото: Ми Україна

Также в почтовую марку был выпущен конверт "Первый день".

Ранее мы рассказывали, в честь праздника Дня Независимости Украины в столице презентовали новую почтовую марку "Украина-мать". Торжественное мероприятие состоялось неподалеку от монумента Родина-мать.

Напомним, в Одессе произошло спецгашение почтовой марки "Украина-мать". Ее посвятили 32 годовщине нашей государственной независимости.

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