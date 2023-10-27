Укрпочта запустила "открыточную" инициативу ко Дню письменности и языка
Ко Дню украинской письменности и языка Укрпочта инициирует отправку открыток на украинском языке. В частности, это создано с целью объединить каждого, кто остался в Украине и кто ждет возвращения домой.
Об этом сообщает Укрпочта на YouTube странице.
Для чего ввели инициативу
Дети со всех уголков страны будут учиться правильно подписывать открытки близким и родным с помощью видеоинструкции.
"Это хорошая инициатива по популяризации украинского языка среди молодежи. Кроме того, надеюсь, что проект будет способствовать и повышению языковой грамотности. Кто-то для написания открытки лишний раз заглянет в словарь, а кто-то прочтет правила по употреблению звательного падежа", — говорится в сообщении.
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отметил, что для украинцев, покинувших родину из-за военных действий, будет трогательно получить письмо на родном языке.
"Даже за сотни тысяч километров украинский, который является нашим маркером свободы и борьбы, объединяет и вдохновляет!" — заметил он.
Что будут писать на открытке Укрпочты
Отмечается, что обязательно следует писать справа внизу на украинском языке, если открытка направляется по Украине. А также:
- фамилия и имя того, кому адресуется открытка;
- наименование улицы,
- номер дома и квартиры,
- населенный пункт,
- район и область,
- почтовый индекс (всегда можно найти на сайте Укрпочты) и страну.
В то же время адрес на открытке, которая будет отправляться за границу, подписывается на языке той страны, куда направляется.
"Важно продублировать название населенного пункта и страны заглавными буквами на украинском языке — открытка отсортируется быстрее и быстрее долетит до адресата или адресатки", — отметили в сообщении.
Добавим, в этом году День украинской письменности и языка перенесли с 9 ноября на 27 октября из-за изменений церковного календаря.
Ранее мы сообщали, что Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" планирует ввести очередные тарифные изменения. Некоторые услуги в скором времени будут стоить дешевле.
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