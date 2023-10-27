Укрпошта запустила "листівкову" ініціативу до Дня писемності та мови

Жінка підписує листівку. Фото: скриншот з видео

До Дня української писемності та мови Укрпошта ініціює відправлення листівок українською. Зокрема, це створено з метою об’єднати кожного, хто залишився в Україні та хто чекає на повернення додому.

Про це повідомляє Укрпошта на YouTube-сторінці.

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Відтак, діти з усіх куточків країни вчитимуться правильно підписувати листівки близьким та рідним за допомогою відеоінструкції.

"Це гарна ініціатива з популяризації української мови серед молоді. Крім того, сподіваюсь, що проєкт сприятиме й підвищенню мовної грамотності. Хтось для написання листівки зайвий раз зазирне у словник, а хтось прочитає правила щодо вживання кличного відмінка", — мовиться у повідомленні.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зазначив, що для українців, які покинули батьківщину через воєнні дії, буде зворушливо отримати лист рідною мовою.

"Навіть за сотні тисяч кілометрів українська, яка є нашим маркером свободи та боротьби, єднає і надихає!" — зауважив він.

Що писатимуть на листівці Укрпошти

Зазначається, що неодмінно варто писати справа внизу українською мовою, якщо листівка надсилається по Україні. А також:

прізвище та ім’я того, кому адресується листівка;

найменування вулиці,

номер будинку і квартири,

населений пункт,

район та область,

поштовий індекс (завжди можна знайти на сайті Укрпошти) й країну.

Водночас адреса на листівці, що вирушатиме за кордон, підписується мовою тієї країни, куди надсилається.

"Важливо продублювати назву населеного пункту та країни великими літерами українською мовою — листівка відсортується швидше і швидше долетить до адресата чи адресатки", — зазначили у повідомленні.

Додамо, цьогоріч День української писемності та мови перенесли з 9 листопада на 27 жовтня через зміни у церковному календарі.

Раніше ми повідомляли, що Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" планує запровадити чергові тарифні зміни. Деякі послуги незабаром коштуватимуть дешевше.