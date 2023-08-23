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Укрзализныця заказала уголь на 90 млн грн

23 августа 2023 15:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Укрзализныця заказала уголь на 90 млн грн
Добыча угля. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Филиал "Пассажирская Компания" АО Укрзализныця по результатам тендера заказал уголь на 90,50 миллионов гривен. В августе, а именно 7 числа, подряд получило ООО "Союзтехноивест", а 14 августа — ООО "Макрокапитал".

Об этом сообщает издание "Наши деньги" со ссылкой на ProZorro.

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Уголь марки ДГ (13-100) в договорах прописан по ценам 8108 и 8582 грн за тонну вместе с доставкой. Это на 34% дороже цены, по которой ГУ "Петровская исправительная колония (№49)" в Кировоградской области приобрела уголь. В июле она заключила контракт на 4 миллиона гривен на поставку по 6055 грн.

У других заказчиков уголь на тендерах тоже гораздо дешевле. Недавно "Управление Образования Сафьяновского Сельского Совета" (Одесская обл.) приобрело осадочную породу за 6481 грн.

Напомним, в системе электронных публичных и государственных закупок Prozorro появились данные по тендерам, которые обошлись дороже всего для государственного бюджета. Речь идет о десяти крупнейших закупках, которые были произведены за последнюю неделю.

Также мы писали, что новое руководство оператора газотранспортной системы Украины закупило себе кресла по 4000 долларов за одно. Речь идет о восьми единицах.

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