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Умеров подтвердил, что по его представлению уволили командующего ССО Хоренко

4 ноября 2023 15:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Умеров подтвердил, что по его представлению уволили командующего ССО Хоренко
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что вчера, 3 ноября, по его представлению был уволен командующий Силами специальных операций ВСУ Виктор Хоренко. По его словам, он продолжит службу в Минобороны.

Об этом Рустем Умеров написал в Facebook.

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Увольнение Хоренко

"Вчера по моему представлению, как это предусмотрено законодательством, было принято кадровое решение относительно командующего Сил специальных операций ВСУ", — подчеркнул Умеров.

По его словам, генерал-майор Хоренко сейчас нужен на определенном направлении. Он продолжит службу в Минобороны Украины.

"Дополнительно комментировать причины и предпосылки смены руководящих военных должностей во время войны — давать основания врагу ослаблять Украину", — добавил министр обороны.

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Пост Умерова. Фото: скриншот

Напомним, 3 ноября Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины. Им стал Лупанчук Сергей Константинович.

Также мы писали, что экс-командующий Силами специальных операций Виктор Хоренко прокомментировал свое увольнение. По его словам, он не был поставлен в известность, и о своем увольнении он узнал из средств массовой информации.

Добавим, в Офисе президента Украины говорят, что Владимир Зеленский уволил командующего Силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко по представлению главы Минобороны Рустема Умерова.

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