В Афинах на саммите 11 стран приняли декларацию о поддержке Украины: детали

Саммит в Афинах 21 августа. Фото: REUTERS

Вчера, 21 августа, состоялся саммит в Греции, на котором присутствовал глава украинского государства Владимир Зеленский. На встрече лидеры 11-ти балканских стран подписали Афинскую декларацию в поддержку Украины.

Об этом сообщает издание The Greek Herald.

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Афинская декларация

"Российское вторжение в Украину является ключевым моментом для Европы, создающим новый уровень осознания общих принципов, единства и общего будущего в рамках ЕС. Это критическое время для безопасности, мира и стабильности нашего европейского континента", — говорится в декларации.

Участники декларации выразили "непреклонную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины" в пределах ее определенных границ. А также отметили, что Западные Балканы, Украина и Республика Молдова географически примыкают к странам-членам ЕС. Соответственно, имеют общую историю, наследие и будущее.

"Как стратегическая инвестиция в мир, безопасность и стабильность в Европе важно, чтобы эти регионы были приняты в качестве полноправных членов европейской семьи", — говорится в декларации.

Отмечается, что данный документ — это новая манифестация балканских стран, включая Грецию, которая будет противостоять российской агрессии и поддерживать независимость Украины.

Напомним, что в понедельник, 21 августа, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Грецию.

Также мы писали, что Греция примет участие в тренировке украинских пилотов на F-16. Этот результат важен для авиационной коалиции.