В Афінах на саміті 11 країн прийняли декларацію про підтримку України: деталі
Вчора, 21 серпня, відбувся саміт у Греції, на якому був присутній глава української держави Володимир Зеленський. На зустрічі лідери 11 балканських країн підписали Афінську декларацію на підтримку України.
Про це повідомляє видання The Greek Herald.
Афінська декларація
"Російське вторгнення в Україну є ключовим моментом для Європи, що створює новий рівень усвідомлення спільних принципів, єдності та спільного майбутнього в рамках ЄС. Це критичний час для безпеки, миру та стабільності нашого європейського континенту", — йдеться у декларації.
Учасники декларації висловили "непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України" в межах її визначених кордонів. А також наголосили, що Західні Балкани, Україна та Республіка Молдова географічно прилягають до країн-членів ЄС. Відповідно, мають спільну історію, спадщину та майбутнє.
"Як стратегічна інвестиція в мир, безпеку та стабільність у Європі важливо, щоб ці регіони були прийняті як повноправні члени європейської сім'ї", — йдеться у декларації.
Наголошується, що цей документ — це нова маніфестація балканських країн, включаючи Грецію, яка протистоятиме російській агресії та підтримуватиме незалежність України.
Нагадаємо, що в понеділок, 21 серпня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Греції.
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