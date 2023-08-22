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В Афінах на саміті 11 країн прийняли декларацію про підтримку України: деталі

22 серпня 2023 11:52
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Козюк Тетяна
редактор
В Афінах на саміті 11 країн прийняли декларацію про підтримку України: деталі
Саміт в Афінах 21 серпня. Фото: REUTERS
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вчора, 21 серпня, відбувся саміт у Греції, на якому був присутній глава української держави Володимир Зеленський. На зустрічі лідери 11 балканських країн підписали Афінську декларацію на підтримку України. 

Про це повідомляє видання The Greek Herald.

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Афінська декларація

"Російське вторгнення в Україну є ключовим моментом для Європи, що створює новий рівень усвідомлення спільних принципів, єдності та спільного майбутнього в рамках ЄС. Це критичний час для безпеки, миру та стабільності нашого європейського континенту", — йдеться у декларації.

Учасники декларації висловили "непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України" в межах її визначених кордонів. А також наголосили, що Західні Балкани, Україна та Республіка Молдова географічно прилягають до країн-членів ЄС. Відповідно, мають спільну історію, спадщину та майбутнє. 

"Як стратегічна інвестиція в мир, безпеку та стабільність у Європі важливо, щоб ці регіони були прийняті як повноправні члени європейської сім'ї", — йдеться у декларації. 

Наголошується, що цей документ — це нова маніфестація балканських країн, включаючи Грецію, яка протистоятиме російській агресії та підтримуватиме незалежність України. 

Нагадаємо, що в понеділок, 21 серпня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Греції

Також ми писали, що Греція візьме участь у тренуванні українських пілотів на F-16. Цей результат є важливим для авіаційної коаліції

 

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