Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Украине на 16 пунктах пропуска заработает "єЧерга" arrow

В Украине на 16 пунктах пропуска заработает "єЧерга"

5 мая 2023 13:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Украине на 16 пунктах пропуска заработает "єЧерга"
Грузовик на украинской границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница/Facebook
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На 16 пунктах пропуска через государственную границу заработает система "єЧерга". Это важно с точки зрения оптимизации логистики и сокращения потерь времени.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Читайте также:

Когда на границах заработает "єЧерга"

"єЧерга" будет внедряться поэтапно:

  • со следующей недели — для грузового автотранспорта (это для нас безусловный приоритет);
  • для автобусов — с июля;
  • для легковых автомобилей — с августа.

Как работает сервис

Система "єЧерга" в тестовом режиме уже прошла успешное испытание на двух пунктах пропуска, с учетом приобретенного опыта она будет распространена на все остальные доступные пункты.

Зарегистрировавшись в соответствующем приложении, водитель транспортного средства будет получать информацию о собственном статусе в очереди, ее продвижении, времени прибытия в пункт пропуска.

Государство, в свою очередь, сможет собрать очень полезную информацию об интенсивности движения транспорта через те или иные пункты пропуска и потребность в потенциальном расширении их пропускной способности.

Напомним, в течение апреля Госпогранслужба установила бесплатный WI-FI в шести пунктах пропуска.

Воспользоваться свободным доступом к WI-FI могут люди, которые пересекают украинско-польскую границу через пункты пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин", а также путешествующие между Украиной и Румынией через "Порубное", "Красноильск" и "Дьяковцы".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас