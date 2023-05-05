В Украине на 16 пунктах пропуска заработает "єЧерга"

Грузовик на украинской границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница/Facebook

На 16 пунктах пропуска через государственную границу заработает система "єЧерга". Это важно с точки зрения оптимизации логистики и сокращения потерь времени.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

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Когда на границах заработает "єЧерга"

"єЧерга" будет внедряться поэтапно:

со следующей недели — для грузового автотранспорта (это для нас безусловный приоритет);

для автобусов — с июля;

для легковых автомобилей — с августа.

Как работает сервис

Система "єЧерга" в тестовом режиме уже прошла успешное испытание на двух пунктах пропуска, с учетом приобретенного опыта она будет распространена на все остальные доступные пункты.

Зарегистрировавшись в соответствующем приложении, водитель транспортного средства будет получать информацию о собственном статусе в очереди, ее продвижении, времени прибытия в пункт пропуска.

Государство, в свою очередь, сможет собрать очень полезную информацию об интенсивности движения транспорта через те или иные пункты пропуска и потребность в потенциальном расширении их пропускной способности.

Напомним, в течение апреля Госпогранслужба установила бесплатный WI-FI в шести пунктах пропуска.

Воспользоваться свободным доступом к WI-FI могут люди, которые пересекают украинско-польскую границу через пункты пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин", а также путешествующие между Украиной и Румынией через "Порубное", "Красноильск" и "Дьяковцы".