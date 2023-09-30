В Украине решается будущее оборонно-промышленных комплексов мира, — Зеленский

Выступление Зеленского на Форуме оборонных индустрий. Фото: скриншот

В Киеве прошел первый Форум оборонных индустрий, в котором приняли участие более 160 компаний из 26 стран. Он станет новым этапом военного сотрудничества между Украиной и ее партнерами и послужит инструментом защиты для цивилизованных стран мира.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Форум оборонных индустрий в Киеве

"Сейчас на десятилетие вперед определяется, какими будут наиболее мощные оборонно-промышленные комплексы, какими будут их приоритеты и что будет стандартом обороны. Именно в Украине это определяется", — отметил Президент.

Глава государства отметил, что на первом Международном форуме оборонных индустрий был создан Альянс оборонных индустрий. Теперь производители оружия и военной техники со всего мира могут присоединиться к его базовой декларации и продемонстрировать, что они готовы "вместе с Украиной строить арсенал свободного мира" .

"Мы сильная нация. Мы смелый народ. Мы государство, имеющее глобальное значение. Мы обязательно победим. И мы создадим такой оборонный потенциал для Украины, а значит, для всего свободного мира, который будет отражением нашей силы", — заявил Зеленский.

Оборонные приоритеты Украины

"Для нас приоритет — развитие оборонного производства с использованием современных технологий, производства снарядов, ракет, дронов в Украине в сотрудничестве с мировыми лидерами отрасли", — подчеркнул Зеленский.

Он рассказал, что во время встречи с представителями оборонных компаний и ассоциаций США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции и Чехии были обсуждены перспективы партнерства и совместного производства вооружений.

"Украина готова предложить специальные условия компаниям, которые проявят готовность совместно с нашим государством развивать оборонное производство", — сообщил глава государства.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский по случаю грядущего Дня работников образования вручил государственные награды педагогам. Также они получили сертификаты на соискание премии главы государства победителям международных ученических олимпиад и их наставникам.

Напомним, что Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. Они обсудили ряд важных вопросов, включая продолжение сотрудничества в сфере энергетической безопасности.