В Украине исчезла треть гуманитарной помощи военным

Украинские военные получают гумпомощь. Фото: Днепропетровский облсовет

С начала 2023 года из 9 тысяч проверенных фактов перемещения гуманитарной помощи на адреса военнослужащих ВСУ в более чем 3 тысячах случаев не подтверждено ее поступление в воинские части. В общей сложности исчезла треть военной помощи военным.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Читайте также:

Куда делась треть гуманитарной помощи

По результатам совместного расследования Департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможенной службы Украины и Департамента внутреннего аудита Министерства обороны Украины, треть гуманитарной помощи не дошла до украинских защитников.

"В течение 9 месяцев действующего года по результатам совместных мероприятий проверено более 9 тысяч фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в адрес 200 воинских частей. Установлено более 3 тысяч случаев неподтверждения ее поступления в воинские части", — сообщает Гостаможслужба.

Отмечается, что такие факты удалось выявить благодаря внедренному механизму совместного контроля над поступлением в воинские части гуманитарных грузов. Он дал возможность оперативного обмена информацией о подтверждении получения военными формированиями таких товаров и выявлении рисковых таможенных оформлений.

Таможенники уже направили в правоохранительные органы 387 сообщений о фактах, указывающих на признаки преступления. Также составлено 320 протоколов о нарушении таможенных правил, где предметами правонарушений являются товары гуманитарной помощи.

"Благодарны общественным организациям, волонтерам и международным донорам, которые помогают Украине. В то же время напоминаем, что ввоз товаров коммерческого назначения под видом гуманитарной помощи является нарушением действующего законодательства и предусматривает наступление ответственности", — подчеркнули в Гостаможслужбе.

Напомним, ранее в начале осени об увеличении гуманитарной помощи Украине сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Аналогичное заявление сделал во время визита в Киев министр иностранных дел Японии Йошимаса Хаяши.