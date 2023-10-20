В Україні зникла третина гуманітарної допомоги військовим

Українські військові отримують гумдопомогу. Фото: Дніпропетровська облрада

З початку 2023 року з 9 тисяч перевірених фактів переміщення гуманітарної допомоги на адресу військовослужбовцям ЗСУ, у більш ніж 3 тисячах випадків не підтверджено її надходження до військових частин. Загалом зникла третина військової допомоги військовим.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

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За результатами спільного розслідування Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби й Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, третина гуманітарної допомоги не дійшла до українських оборонців.

"Протягом 9 місяців чинного року за результатами спільних заходів перевірено понад 9 тисяч фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу 200 військових частин. Встановлено більш ніж 3 тисячі випадків непідтвердження її надходження до військових частин", — повідомляє Держмитслужба.

Зазначається, що такі факти вдалося виявити завдяки запровадженому механізму спільного контролю за надходженням до військових частин гуманітарних вантажів. Він дав можливість оперативного обміну інформацією щодо підтвердження отримання військовими формуваннями таких товарів і виявлення ризикових митних оформлень.

Митники вже направили до правоохоронних органів 387 повідомлень про факти, що вказують на ознаки злочину. Також складено 320 протоколів про порушення митних правил, де предметами правопорушень є товари гуманітарної допомоги.

"Вдячні громадським організаціям, волонтерам і міжнародним донорам, котрі допомагають Україні. Водночас нагадуємо, що ввезення товарів комерційного призначення під виглядом гуманітарної допомоги є порушенням чинного законодавства і передбачає настання відповідальності", — наголосили в Держмитслужбі.

Нагадаємо. що раніше на початку осені про збільшення гуманітарної допомоги Україні повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Аналогічну заяву зробив під час візиту до Києва міністр закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші.