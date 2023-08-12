Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Украине уволили не всех "военкомов", — глава НАПК arrow

В Украине уволили не всех "военкомов", — глава НАПК

12 августа 2023 19:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Увольнение "военкомов": кто их руководителей ТЦК подпадает под увольнение
Председатель НАПК Александр Новиков. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украине уволили не всех руководителей ТЦК. Речь идет только о главах областных военкоматов.

Об этом сообщил глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков.

Читайте также:

Увольнение "военкомов"

По словам Новикова, решение СНБО предусматривает рекомендацию ОВА по увольнению только руководителей областных ТЦК.

"Однако уволить людей — это не значит не допустить их к коррупционной службе", — говорит Новиков.

В этом вопросе, как добавляет глава НАПК, ключевым является реестр коррупционеров и реестр деклараций. Они помогут понять, добродетельный ли человек приступает к выполнению обязанностей.

Напомним, в пятницу, 11 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ключевой вопрос, обсуждавшийся на встрече, касался проверки военкоматов.

Учитывая количество уголовных производств и случаи коррупции, на заседании приняли решение уволить всех руководителей областных ТЦК. Зато доверить управление хотят воинам, которые по определенным причинам не могут воевать на фронте.

Добавим, что после решения уволить областных "военкомов" глава государства анонсировал заседание по военно-врачебной комиссии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

"Таких мощных линий обороны противника история войн еще не видела", – Чернев

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз