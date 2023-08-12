Увольнение "военкомов": кто их руководителей ТЦК подпадает под увольнение

Председатель НАПК Александр Новиков. Фото: google

В Украине уволили не всех руководителей ТЦК. Речь идет только о главах областных военкоматов.

Об этом сообщил глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков.

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Увольнение "военкомов"

По словам Новикова, решение СНБО предусматривает рекомендацию ОВА по увольнению только руководителей областных ТЦК.

"Однако уволить людей — это не значит не допустить их к коррупционной службе", — говорит Новиков.

В этом вопросе, как добавляет глава НАПК, ключевым является реестр коррупционеров и реестр деклараций. Они помогут понять, добродетельный ли человек приступает к выполнению обязанностей.

Напомним, в пятницу, 11 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ключевой вопрос, обсуждавшийся на встрече, касался проверки военкоматов.

Учитывая количество уголовных производств и случаи коррупции, на заседании приняли решение уволить всех руководителей областных ТЦК. Зато доверить управление хотят воинам, которые по определенным причинам не могут воевать на фронте.

Добавим, что после решения уволить областных "военкомов" глава государства анонсировал заседание по военно-врачебной комиссии.