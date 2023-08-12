Звільнення "воєнкомів": хто х керівників ТЦК підпадає під звільнення

Голова НАЗК Олександр Новіков. Фото: google

В Україні звільнили не усіх керівників ТЦК. Йдеться лише про голів обласних військкоматів.

Про це повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

Читайте також:

Звільнення "воєнкомів"

За словами Новікова, рішення РНБО передбачає рекомендацію ОВА щодо звільнення лише керівників обласних ТЦК.

"Однак звільнити людей — це не значить не допустити їх до корупційної служби", — каже Новіков.

У цьому питанні, як додає голова НАЗК, ключовим є реєстр корупціонерів і реєстр декларацій. Вони допоможуть зрозуміти, чи доброчесна людина приступає до виконання обов'язків.

Нагадаємо, у п'ятницю, 11 серпня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони України. Ключове питання, що обговорювали на зустрічі, стосувалося перевірки військкоматів.

Зважаючи на кількість кримінальних проваджень та випадки корупції, на засіданні ухвалили рішення звільнити всіх керівників обласних ТЦК. Натомість довірити керування хочуть воїнам, які з певних причин не можуть воювати на фронті.

Додамо, що після рішення звільнити обласних "воєнкомів" глава держави анонсував засідання щодо військово-лікарської комісії.