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В Україні звільнили не всіх "воєнкомів", — голова НАЗК

12 серпня 2023 19:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Звільнення "воєнкомів": хто х керівників ТЦК підпадає під звільнення
Голова НАЗК Олександр Новіков. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні звільнили не усіх керівників ТЦК. Йдеться лише про голів обласних військкоматів. 

Про це повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков. 

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За словами Новікова, рішення РНБО передбачає рекомендацію ОВА щодо звільнення лише керівників обласних ТЦК.  

"Однак звільнити людей — це не значить не допустити їх до корупційної служби", — каже Новіков. 

У цьому питанні, як додає голова НАЗК, ключовим є реєстр корупціонерів і реєстр декларацій. Вони допоможуть зрозуміти, чи доброчесна людина приступає до виконання обов'язків. 

Нагадаємо, у п'ятницю, 11 серпня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони України. Ключове питання, що обговорювали на зустрічі, стосувалося перевірки військкоматів.

Зважаючи на кількість кримінальних проваджень та випадки корупції, на засіданні ухвалили рішення звільнити всіх керівників обласних ТЦК. Натомість довірити керування хочуть воїнам, які з певних причин не можуть воювати на фронті. 

Додамо, що після рішення звільнити обласних "воєнкомів" глава держави анонсував засідання щодо військово-лікарської комісії.

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