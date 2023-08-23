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В Украину впервые приехал президент Португалии

23 августа 2023 10:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Украину впервые приехал президент Португалии
Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В среду 23 августа президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза приехал в Украину с необъявленным двухдневным визитом. Он примет участие в торжествах ко Дню Независимости Украины.

Об этом сообщает издание CNN.

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"Целей несколько. Во-первых, это продолжение португальского присутствия. Здесь был премьер-министр, глава Ассамблеи республики, несколько раз министр иностранных дел, теперь приехал президент республики. Португалия демонстрирует свою солидарность во всех сферах", — заявил Марсело Ребелу де Соуза, прибыв в Украину.

Также глава Португалии хочет проявить солидарность с Украиной, а также принять участие в праздновании 32-й годовщины независимости Украины. По его словам, этот год "особенный" из-за того, что к торжествам присоединятся представители других стран.

Напомним, 23 августа в Киев с необъявленным визитом прибыл президент Литвы Гитанас Науседа. Он приехал на празднование Дня Независимости.

Также мы писали, что 23 августа украинцы отмечают День Государственного флага. С праздником поздравил глава государства Владимир Зеленский.

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