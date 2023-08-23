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В Україну вперше приїхав президент Португалії

23 серпня 2023 10:45
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Козюк Тетяна
редактор
В Україну вперше приїхав президент Португалії
Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У середу, 23 серпня, президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза приїхав в Україну з неоголошеним дводенним візитом. Він візьме участь в урочистостях до Дня Незалежності України. 

Про це повідомляє видання CNN.

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Візит президента Португалії

"Цілей декілька. По-перше, це продовження португальської присутності. Тут був прем'єр-міністр, голова Асамблеї республіки, кілька разів міністр закордонних справ, тепер приїхав президент республіки. Португалія демонструє свою солідарність у всіх сферах", — заявив Марсело Ребелу де Соуза, прибувши в Україну. 

Також глава Португалії хоче виявити солідарність з Україною, а також взяти участь святкуванні 32-ї річниці незалежності України. За його словами, цей рік "особливий" через те, що до урочистостей приєднаються представники інших країн. 

Нагадаємо, 23 серпня, до Києва з неоголошеним візитом прибув президент Литви Гітанас Науседа. Він приїхав на святкування Дня Незалежності. 

Також ми писали, що 23 серпня українці відзначають День Державного прапора. Зі святом привітав глава держави Володимир Зеленський. 

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