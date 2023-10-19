В Укрэнерго рассказали, будут ли отключение света из-за остановки четырех ТЭС
В Украине остановили три блока на тепловых электростанциях для аварийного ремонта, еще один — для планового. Несмотря на это, в стране не планируют вводить ограничения в энергосистеме.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Остановка ТЭС
"Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для обеспечения потребностей всех бытовых и юридических потребителей. Укрэнерго не видит оснований для ограничений в энергосистеме, если не будет новых обстрелов. Лимиты потребления не вводились", — говорится в сообщении.
В Укрэнерго рассказали, что 18 октября пик потребления электроэнергии был вечером между 19:00 и 20:00. Показатель максимума вчера был на 0,7% выше суточного максимума потребления вторника.
По состоянию на сегодняшний день импорт электроэнергии осуществляется из Словакии и Молдовы. Экспорт проходит в эти же страны ночью.
В результате боевых действий и по другим причинам без света остается 431 населенный пункт. Также есть локальные обесточения в Одесской области.
Напомним, в Украине продолжают активно готовиться к отопительному сезону. В Киевской области уже подготовлено 4 тыс. км линий электропередач и 300 энергообъектов.
Также мы писали, что компания "ДТЭК Энерго", в рамках подготовки энергосистемы Украины к зиме, рассказала о ситуации с ремонтами энергоблоков теплоэлектростанций. Утверждают, что 90% плана выполнено.
Читайте Новини.LIVE!