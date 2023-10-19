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В Укренерго розповіли, чи будуть відключення світла через зупинку чотирьох ТЕС

19 жовтня 2023 14:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Укренерго розповіли, чи будуть відключення світла через зупинку чотирьох ТЕС
Блекаут у Києві. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні зупинили три блоки на теплових електростанціях для аварійного ремонту, ще один – для планового. Попри це в країні не планують вводити обмеження в енергосистемі.

Про це повідомляє Укренерго.

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Зупинка ТЕС

"Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб усіх побутових та юридичних споживачів. Укренерго не бачить підстав для обмежень в енергосистемі, якщо не буде нових обстрілів. Ліміти споживання не запроваджувалися", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго розповіли, що 18 жовтня пік споживання електроенергії був увечері між 19:00 та 20:00. Показник максимуму вчора був на 0,7% вище за добовий максимум споживання вівторка.

Станом на сьогодні імпорт електроенергії здійснюється зі Словаччини та Молдови. Експорт відбувається в ці ж країни вночі. 

Внаслідок бойових дій та з інших причин наразі без світла залишається 431 населений пункт. Також є локальні знеструмлення в Одеській області.

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Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні продовжують активно готуватися до опалювального сезону. У Київській області вже підготували 4 тис. км ліній електропередач та 300 енергооб'єктів.

Також ми писали, що компанія "ДТЕК Енерго", у рамках підготовки енергосистеми України до зими, розповіла про ситуацію з ремонтами енергоблоків теплоелектростанцій. Стверджують, що 90% плану — виконано.

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