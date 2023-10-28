Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В "Укрэнерго" рассказали, удастся ли избежать блекаута arrow

В "Укрэнерго" рассказали, удастся ли избежать блекаута

28 октября 2023 00:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В "Укрэнерго" рассказали, удастся ли избежать блекаута
Руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Фото: Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Пока энергосистема Украины стабильна, ведь нет масштабных атак со стороны Российской Федерации. Если все будет и дальше так продолжаться, то Украине не грозит блекаут.

Об этом рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Читайте также:

Необходимо усилить возможности электростанций

Кудрицкий также добавил, что предприятиям и объектам критической инфраструктуры следует позаботиться о себе на случай, если россияне возобновят обстрелы. То же касается и собственников домохозяйств.

"Сейчас нам нужно использовать оставшееся время, чтобы нарастить прежде всего способности электростанций производить электрическую энергию, чтобы покрыть потребление, которое будет увеличиваться во время холодов", — добавил Кудрицкий.

Ранее мы сообщали, что Министр энергетики Герман Галущенко призывает граждан Украины запасаться генераторами на зиму. При этом со своей стороны министерство будет делать все для того, чтобы эта техника не понадобилась.

Напомним, что с приближением зимы украинские предприниматели покупают приборы для генерации электроэнергии на случай отключения света для бесперебойной работы бизнеса. Однако должны помнить, что за превышение нормы хранения объемов горючего для генераторов предусмотрены штрафы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме