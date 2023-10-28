В "Укрэнерго" рассказали, удастся ли избежать блекаута

Руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Фото: Facebook

Пока энергосистема Украины стабильна, ведь нет масштабных атак со стороны Российской Федерации. Если все будет и дальше так продолжаться, то Украине не грозит блекаут.

Об этом рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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Необходимо усилить возможности электростанций

Кудрицкий также добавил, что предприятиям и объектам критической инфраструктуры следует позаботиться о себе на случай, если россияне возобновят обстрелы. То же касается и собственников домохозяйств.

"Сейчас нам нужно использовать оставшееся время, чтобы нарастить прежде всего способности электростанций производить электрическую энергию, чтобы покрыть потребление, которое будет увеличиваться во время холодов", — добавил Кудрицкий.

Ранее мы сообщали, что Министр энергетики Герман Галущенко призывает граждан Украины запасаться генераторами на зиму. При этом со своей стороны министерство будет делать все для того, чтобы эта техника не понадобилась.

Напомним, что с приближением зимы украинские предприниматели покупают приборы для генерации электроэнергии на случай отключения света для бесперебойной работы бизнеса. Однако должны помнить, что за превышение нормы хранения объемов горючего для генераторов предусмотрены штрафы.