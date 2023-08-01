В Минэнергетики рассказали, какой будет зима в Украине

Министр энергетики Герман Галущенко на конференции. Иллюстративное фото: facebook/Г. Галущенко

С начала полномасштабной войны РФ против Украины наше государство понесло значительные убытки. Так, только энергетической системе оккупанты нанесли ущерб почти на 11 млрд долларов.

Об этом в эфире сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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По словам министра энергетики, государство тщательно готовит энергосистему к возможным обстрелам со стороны РФ. Для этого производят массовые ремонты.

"Сейчас мы зашли в беспрецедентную за всю историю Украины ремонтную кампанию. Такой ремонтной кампании не было никогда. Это мы называем "краткосрочная перспектива": восстановить максимально надежно систему с соответствующими резервами по передаче, восстановить максимально генерацию, чтобы увеличить мощность в системе", — рассказал Герман Галущенко.

В то же время, он отметил, что Минэнергетики также работает над защитой энергосистемы.

"Это тоже важно для ощущения безопасности в течение зимы. Мы постоянно получаем поддержку партнеров по нескольким направлениям. Во-первых, это поставка оборудования. Другая сторона — это созданный фонд поддержки Украины", — пояснил министр.

В этот фонд все желающие регулярно донатят деньги. На сегодняшний день он насчитывает уже около 200 млн евро. Собранные деньги планируют тратить на покупку необходимых для энергосистемы защитных механизмов.

"Это уже означает, что мы победили конкретно в этом направлении. Но это значит, что будет победа Украины во всем остальном", — подытожил Галущенко.

Напомним, в Укрэнерго сообщили о возможной угрозе отключений.

Также на днях Шмигаль рассказал, сколько выполнено работ по восстановлению энергетики Украины.