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В Укренерго розповіли про стан електромережі: де можуть застосувати аварійні відключення

12 лютого 2023 12:37
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
В Укренерго повідомили, де можуть застосувати аварійні відключення світла
Наразі дефіциту потужності немає
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Російські окупанти продовжують спроби завдати ударів по українській енергосистемі. Вночі повітряними силами ЗСУ було збито 5 безпілотників, що атакували критичну інфраструктуру України баражуючими боєприпасами на південно-східному напрямку. Ймовірні аварійні відключення світла в деяких областях.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Споживання електроенергії

Споживання залишається значним через зниження температури, хоча й меншим, ніж у будній день. Станом на сьогодні, завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад Укренерго та введенню в роботу двох блоків АЕС, а також зниженню споживання у вихідний день, дефіциту потужності немає.

Обмеження

За інформацією Укренерго, ліміти споживання на сьогоднішню добу не доводились. Але в разі збільшення споживання можуть бути застосовані аварійні відключення. Зокрема, це стосується Одеської, Київської, Хмельницької, Житомирської областей та Києва, де в міру зростання споживання через мережеві обмеження можливі аварійні відключення.

"Звертаємо увагу, що зняття лімітів споживання стосується тільки доби 12 лютого. З початком робочого тижня й характерним для нього зростанням споживання, обмеження можуть повернутись", — йдеться в повідомленні Укренерго.

Генерація

Продовжуються відновлювальні роботи на теплоелектростанціях, пошкоджених під час ракетних атак та нападів дронів. Здійснюється імпорт електроенергії.

В Укренерго нагадали, що енергосистема України вже пережила 14 ракетних атак ворога та 17 хвиль атак БпЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Крім АЕС, решта електростанцій — це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.

Ремонти

На Одещині тривають ремонтні роботи. Також тривають роботи на всіх інших об’єктах, пошкоджених унаслідок ракетних обстрілів та атак дронів росіян.

Нагадаємо, нещодавно російські ракети влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури.

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