Стоимость жилья в Черновцах — за сколько можно купить недвижимость на Буковине

Многоквартирный дом. Иллюстративное фото: Вечерний киев

Стоимость однокомнатной квартиры в Черновцах, по меньшей мере, будет около 10 тысяч долларов. За эту сумму покупатель может получить только индивидуальную комнату, а туалет и коридор будут общими. В новостройках однокомнатную квартиру можно купить за примерно три миллиона гривен.

Об этом сообщает издание 0372.

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Стоимость однокомнатных квартир в Черновцах

Самой дешевой квартирой, по информации издания, является жилье с общим коридором и туалетом. Ее стоимость 358 тыс. грн. В объявлении даже не добавляются фото квартиры — только ее план.

План квартиры в Черновцах. Фото: 0372

Средняя стоимость однокомнатных квартир в Черновцах колебается от 500 до 890 тыс. грн. Квартиры в новостройках будут стоить от 1,7 до 4,5 млн грн.

Однокомнатная квартира в Черновцах. Фото: 0372

Однокомнатная квартира в новостройке. Фото: 0372

Стоимость двухкомнатных квартир в Черновцах

Цены на двухкомнатные квартиры начинаются с 830 тыс. грн. Средняя стоимость составляет от 1,2 до 2,8 млн грн. В новостройке покупателю придется отдать от 4,8 до 5,9 млн грн. за квартиру с современным ремонтом.

Двухкомнатная квартира со старым ремонтом. Фото: 0372

Двухкомнатная квартира со старым ремонтом. Фото: 0372

Двухкомнатная квартира в Черновцах. Фото: 0372

Стоимость трехкомнатных квартир в Черновцах

Самые низкие цены на трехкомнатные квартиры начинаются от примерно 1,5 млн грн. В объявлениях таких квартир часто показаны комнаты с ремонтом и мебелью советского образца, с добавлением уже современных элементов.

Средняя стоимость трехкомнатного жилья — от 2 до 5 млн грн. Самые дорогие квартиры с современным ремонтом и в новостройках стоят 4,5-7,8 млн грн.

Трехкомнатная квартира с современным ремонтом. Фото: 0372

Трехкомнатная квартира со старым ремонтом. Фото: 0372

Трехкомнатная квартира с современным ремонтом в новостройке. Фото: 0372

Стоимость дома в Черновцах

Дачный дом можно найтив в Черновцах за 89-170 тыс. грн. Однако можно выбрать и более дорогие варианты за 200-500 тыс. грн.

Цены на поместья не для сезонного проживания стартуют от 1,5 млн грн. Самыми дорогими вариантами являются дома за 21-32 млн грн. и таунхаус за 41 млн грн.

Таунхаус в Ивано-Франковске. Фото: 0372

Старый дом в Черновцах. Фото: 0376

Напомним, в Ужгороде средняя стоимость однокомнатной квартиры достигла примерно 60 тысяч долларов, то есть рост цен составил 20% в долларовом эквиваленте. Это связано с тем, что в Ужгороде редко происходят ракетные атаки со стороны России и нет комендантского часа.

Также мы писали ранее, что в селе Озера Кировоградской области продают двухкомнатную квартиру площадью 44 квадрата. Ее стоимость составляет всего 1200 долларов. Квартира расположена на втором этаже двухэтажного дома.