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Вартість житла у Чернівцях — за скільки можна купити нерухомість на Буковині

17 листопада 2023 20:24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Вартість житла у Чернівцях — за скільки можна купити нерухомість на Буковині
Багатокваротирний будинок. Ілюстративне фото: Вечірній київ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Вартість однокімнатної квартири у Чернівцях, щонайменше становитиме близько 10 тисяч долларів. За цю суму покупець може отримати лише індивідульну кімнату, а туалет і коридор будуть спільними. У новобудовах однокімнатну квартиру можливо купити за приблизно три мільйона гривень.

Про це повідомляє видання 0372.

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Вартість однокімнатних квартир у Чернівцях

Найдешевшою квартирою за інформацією видання, є житло із спільним коридором та туалетом. Її вартість 358 тис. грн. В оголошенні навіть не додаються фото квартири — лише її план. 

План квартири у Чернівцях
План квартири у Чернівцях. Фото: 0372

Середня вартість однокімнатних квартир у Чернівцях коливається в межах від 500 до 890 тис. грн. Квартири у новобудовах коштуватимуть від 1,7 до 4,5 млн грн. 

Однокімнатна квартира у Чернівцях
Однокімнатна квартира у Чернівцях. Фото: 0372
Однокімнатна квартира у новобудові
Однокімнатна квартира у новобудові. Фото: 0372

Вартість двокімнатних квартир у Чернівцях

Ціни на двокімнатні квартири починаються від 830 тис. грн. Середня вартість становить від 1,2 до 2,8 млн грн. У новобудові покупцеві доведеться віддати від 4,8 до 5,9 млн грн. за квартиру з сучасним ремонтом.

Двокімнатна квартира з старим ремонтом
Двокімнатна квартира з старим ремонтом. Фото: 0372
Двокімнатна квартира з старим ремонтом
Двокімнатна квартира з старим ремонтом. Фото: 0372
Двокімнатна квартира у Чернівцях
Двокімнатна квартира у Чернівцях. Фото: 0372

Вартість трикімнатних квартир у Чернівцях

Найнижчі ціни на трикімнатні квартири починаються від близько 1,5 млн грн. В оголошеннях таких квартир часто показані кімнати з ремонтом і меблями ще радянського зразка, із додаванням вже сучасних елементів.

Середня вартість трикімнатного житла — від 2 до 5 млн грн. Найдорожчі квартири із сучасним ремонтом та у новобудовах коштують 4,5-7,8 млн грн.

Трикімнатна квартира із сучасним ремонтом
Трикімнатна квартира із сучасним ремонтом. Фото: 0372
Трикімнатна квартира із старим ремонтом
Трикімнатна квартира із старим ремонтом. Фото: 0372
Трикімнатна квартира із сучасним ремонтом у новобудові
Трикімнатна квартира із сучасним ремонтом у новобудові. Фото: 0372

Вартість будинку у Чернівцях

Дачний будинок можливо знайти у Чернівцях за 89-170 тис. грн. Проте можна обрати і дорожчі варіанти за 200-500 тис. грн. 

Ціни на маєтки не для сезонного проживання стартують від 1,5 млн грн. Найдорожчі варіантами є будинки за 21-32 млн грн і таунхаус за 41 млн грн.

Таунхаус у Чернівцях
Таунхаус у Чернівцях. Фото: 0372
Старий дачний будинок у Чернівцях
Старий дачний будинок у Чернівцях. Фото: 0376

Нагадаємо, в Ужгороді середня вартість однокімнатної квартири досягла приблизно 60 тисяч доларів, тобто зростання цін склало 20% у доларовому еквіваленті. Це пов'язано з тим, що в Ужгороді рідко відбуваються ракетні атаки з боку Росії й немає комендантської години.

Також ми писали раніше, що у селі Озера на Кіровоградщині продають двокімнатну квартиру площею 44 квадрати. Її вартість становить всього 1200 доларів. Квартира розташована на другому поверсі двоповерхового будинку.

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