Вартість житла у Чернівцях — за скільки можна купити нерухомість на Буковині
Вартість однокімнатної квартири у Чернівцях, щонайменше становитиме близько 10 тисяч долларів. За цю суму покупець може отримати лише індивідульну кімнату, а туалет і коридор будуть спільними. У новобудовах однокімнатну квартиру можливо купити за приблизно три мільйона гривень.
Про це повідомляє видання 0372.
Вартість однокімнатних квартир у Чернівцях
Найдешевшою квартирою за інформацією видання, є житло із спільним коридором та туалетом. Її вартість 358 тис. грн. В оголошенні навіть не додаються фото квартири — лише її план.
Середня вартість однокімнатних квартир у Чернівцях коливається в межах від 500 до 890 тис. грн. Квартири у новобудовах коштуватимуть від 1,7 до 4,5 млн грн.
Вартість двокімнатних квартир у Чернівцях
Ціни на двокімнатні квартири починаються від 830 тис. грн. Середня вартість становить від 1,2 до 2,8 млн грн. У новобудові покупцеві доведеться віддати від 4,8 до 5,9 млн грн. за квартиру з сучасним ремонтом.
Вартість трикімнатних квартир у Чернівцях
Найнижчі ціни на трикімнатні квартири починаються від близько 1,5 млн грн. В оголошеннях таких квартир часто показані кімнати з ремонтом і меблями ще радянського зразка, із додаванням вже сучасних елементів.
Середня вартість трикімнатного житла — від 2 до 5 млн грн. Найдорожчі квартири із сучасним ремонтом та у новобудовах коштують 4,5-7,8 млн грн.
Вартість будинку у Чернівцях
Дачний будинок можливо знайти у Чернівцях за 89-170 тис. грн. Проте можна обрати і дорожчі варіанти за 200-500 тис. грн.
Ціни на маєтки не для сезонного проживання стартують від 1,5 млн грн. Найдорожчі варіантами є будинки за 21-32 млн грн і таунхаус за 41 млн грн.
Нагадаємо, в Ужгороді середня вартість однокімнатної квартири досягла приблизно 60 тисяч доларів, тобто зростання цін склало 20% у доларовому еквіваленті. Це пов'язано з тим, що в Ужгороді рідко відбуваються ракетні атаки з боку Росії й немає комендантської години.
Також ми писали раніше, що у селі Озера на Кіровоградщині продають двокімнатну квартиру площею 44 квадрати. Її вартість становить всього 1200 доларів. Квартира розташована на другому поверсі двоповерхового будинку.
Читайте Новини.LIVE!