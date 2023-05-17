ВАСК конфисковал активы херсонского гауляйтера Сальдо

Херсонский гауляйтер Владимир Сальдо. Фото: росСМИ

Высший Антикоррупционный суд Украины конфисковал активы херсонского коллаборанта Сальдо. В частности, отобрали ПАО, частные здания и апартаменты площадью более 300 квадратов.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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Что известно

По решению судей Черненькой, Никифорова и Глотова гауляйтер Сальдо потерял ПАО "Каштан", занимающееся добычей декоративного и строительного камня в Житомирской области, а также 30% транспортной компании "Дельта Сервис".

Кроме этого, российского коллаборанта лишили отеля и трехэтажного здания в Херсоне, дом площадью 226 квадратов в Херсоне, квартиры в Херсоне и Одессе, апартаменты площадью более 300 квадратов в Ялте, квартиру и два паркоместа в Ореанде, несколько земельных участков и автомобиль Volvo сообщении.

Также ВАСК конфисковал и имущество, записанное на его дочь Ирину. А это 55% херсонского ООО "Бебко" (дилер автомобилей Volvo) и 40% ООО "Конка", занимающегося организацией досуга.

Напомним, ранее мы писали, что Высший антикоррупционный суд признал законным задержание бывшего председателя Верховного суда Князева. Его подозревают в получении 2,7 млн. долларов США в виде взятки.

Также мы рассказывали, что специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде. По предварительным данным, взятку получил председатель суда Всеволод Князев.