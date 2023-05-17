ВАСК конфіскував активи херсонського гауляйтера Сальдо

Херсонський гауляйтер Володимир Сальдо. Фото: росЗМІ

Вищий Антикорупційний суд України конфіскував активи херсонського колаборанта Сальдо. Зокрема, відібрали ПАТ, приватні будівлі та апартаменти площею понад 300 квадратів.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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Що відомо

За рішенням суддів Чорненької, Никифорова та Глотова гауляйтер Сальдо втратив ПАТ "Каштан", яке займається видобутком декоративного та будівельного каменю на Житомирщині, а також 30% транспортної компанії "Дельта Сервіс".

Окрім цього, російського колаборанта позбавили готелю та триповерхової будівлі в Херсоні, будинок площею 226 квадрати у Херсоні, квартири у Херсоні та Одесі, апартаменти площею понад 300 квадратів у Ялті, квартиру та два паркомісця у Ореанді, декілька земельних ділянок та автомобіль Volvo XC90 йдеться в повідомленні.

Також ВАСК конфіскував і майно, яке було записане на його доньку Ірину. А це 55% херсонського ТОВ "Бебко" (дилер автівок Volvo) та 40% ТОВ "Конка", яке займається організацією дозвілля.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Вищий Антикорупційний суд визнав законним затримання колишнього голови Верховного суду Князєва. Його підозрюють в отриманні 2,7 млн доларів США у вигляді хабаря.

Також ми розповідали, що спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили масштабну корупцію у Верховному Суді. За попередніми даними, хабар отримав голова суду Всеволод Князєв.