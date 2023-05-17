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ВАСК конфіскував активи херсонського гауляйтера Сальдо

17 травня 2023 22:28
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
ВАСК конфіскував активи херсонського гауляйтера Сальдо
Херсонський гауляйтер Володимир Сальдо. Фото: росЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Вищий Антикорупційний суд України конфіскував активи херсонського колаборанта Сальдо. Зокрема, відібрали ПАТ, приватні будівлі та апартаменти площею понад 300 квадратів.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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Що відомо

За рішенням суддів Чорненької, Никифорова та Глотова гауляйтер Сальдо втратив ПАТ "Каштан", яке займається видобутком декоративного та будівельного каменю на Житомирщині, а також 30% транспортної компанії "Дельта Сервіс".

Окрім цього, російського колаборанта позбавили готелю та триповерхової будівлі в Херсоні, будинок площею  226 квадрати у Херсоні, квартири у Херсоні та Одесі, апартаменти площею понад 300 квадратів у Ялті, квартиру та два паркомісця у Ореанді, декілька земельних ділянок та автомобіль Volvo XC90 йдеться в повідомленні.

Також ВАСК конфіскував і майно, яке було записане на його доньку Ірину. А це 55% херсонського ТОВ "Бебко" (дилер автівок Volvo) та 40% ТОВ "Конка", яке займається організацією дозвілля.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Вищий Антикорупційний суд визнав законним затримання колишнього голови Верховного суду Князєва. Його підозрюють в отриманні 2,7 млн доларів США у вигляді хабаря.

Також ми розповідали, що спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили масштабну корупцію у Верховному Суді. За попередніми даними, хабар отримав голова суду Всеволод Князєв.

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