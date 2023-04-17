Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Украина arrow ​​​Весеннее наводнение: руководство Ровенской ОВА сообщило о ситуации в регионе arrow

​​​Весеннее наводнение: руководство Ровенской ОВА сообщило о ситуации в регионе

17 апреля 2023 13:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
​​​Весеннее наводнение: руководство Ровенской ОВА сообщило о ситуации в регионе
Наводнение в Ровенской области. Фото: Telegram-канал Виталия Коваля
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Ситуация с поднятием рек на территории Ровенской области начала улучшаться. Темп подъема воды по сравнению с прошлой неделей спал в несколько раз.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Читайте также:

Положительная динамика

По информации Коваля, на прошлой неделе повышение уровня воды в реках Ровенской области фиксировалось до 6 см в сутки.

За последние дни ситуация начала улучшаться. Так, вчера этот уровень снизился до 5 см, а сегодня – 1-2 см.

Ситуация в области

Самое мощное наводнение в Ровенской области фиксируется на севере региона, больше всего пострадала Ракитновская поселковая громада Сарненского района.

По состоянию на 17 апреля в Варашском и Сарненском районах остаются под водой около 3 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

"Пока в жилых домах подтоплений нет. Проблемными иногда еще остаются хозяйственные дворы и здания", — отметили в областной военной администрации.

Напомним, что, по информации Гидрометеорологического центра, в Украине наблюдается сезонное поднятие уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской , Черкасской и Черниговской областей

В настоящее время гидрологическая ситуация контролируется. Наблюдается тенденция снижения темпа поднятия уровня воды в реках на севере страны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB