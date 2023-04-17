​​​Весеннее наводнение: руководство Ровенской ОВА сообщило о ситуации в регионе

Наводнение в Ровенской области. Фото: Telegram-канал Виталия Коваля

Ситуация с поднятием рек на территории Ровенской области начала улучшаться. Темп подъема воды по сравнению с прошлой неделей спал в несколько раз.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

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Положительная динамика

По информации Коваля, на прошлой неделе повышение уровня воды в реках Ровенской области фиксировалось до 6 см в сутки.

За последние дни ситуация начала улучшаться. Так, вчера этот уровень снизился до 5 см, а сегодня – 1-2 см.

Ситуация в области

Самое мощное наводнение в Ровенской области фиксируется на севере региона, больше всего пострадала Ракитновская поселковая громада Сарненского района.

По состоянию на 17 апреля в Варашском и Сарненском районах остаются под водой около 3 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

"Пока в жилых домах подтоплений нет. Проблемными иногда еще остаются хозяйственные дворы и здания", — отметили в областной военной администрации.

Напомним, что, по информации Гидрометеорологического центра, в Украине наблюдается сезонное поднятие уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской , Черкасской и Черниговской областей

В настоящее время гидрологическая ситуация контролируется. Наблюдается тенденция снижения темпа поднятия уровня воды в реках на севере страны.