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​​​​​​​Весняна повінь: керівництво Рівненської ОВА повідомило про ситуацію в регіоні

17 квітня 2023 13:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
​​​​​​​Весняна повінь: керівництво Рівненської ОВА повідомило про ситуацію в регіоні
Повінь на Рівненщині. Фото: Telegram-канал Віталія Коваля
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Ситуація із підняттям річок на території Рівненської області почала покращуватися. Темп підняття води порівняно із минулим тижнем спав у кілька  разів.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналів голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

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За інформацією Коваля, на минулому тижні підвищення рівня води в річках Рівненської області фіксували до 6 см за добу.

За останні дні ситуація почала покращуватися. Так, учора цей рівень знизився до 5 см, а сьогодні — 1-2 см.

Ситуація в області

Найпотужніша повінь в Рівненській області фіксується на півночі регіону, найбільше постраждала Рокитівська селищна громада Сарненського району.

Станом на 17 квітня у Вараському та Сарненському районах залишаються під водою близько 3 тисяч гектарів сільськогосподарських земель.

"Наразі у житлових будинках підтоплень немає. Проблемними подекуди ще лишаються господарські двори та будівлі", — наголосили у обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, що, за інформацією Гідрометеорологічного центру, в Україні спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей

На даний час гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни.

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