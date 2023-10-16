Выборы в Польше, обстрелы энергосистемы и пакет помощи от США: новости 15 октября
Сегодня, 15 октября, состоялись парламентские выборы в Польше, появились уже предварительные результаты. Также Зеленский предупредил украинцев об увеличении количества обстрелов по энергосистеме нашего государства. Кроме того, в США заявили о новом пакете помощи для Израиля и Украины.
Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 15 октября, которые вы могли пропустить.
Парламетские выборы в Польше: появились предварительные результаты экзитпола
Партия ПиС ("Право и Солидарность") во время парламентских выборов в Польше предварительно получила больше голосов граждан страны. Отмечается, что она находится у власти с 2015 года.
Зеленский призвал украинцев быть готовыми к ракетным ударам РФ по энергосистеме
Президент Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных ракетных ударах России по энергосистеме нашего государства. По его словам, такие вражеские обстрелы с приближением зимы участятся.
Новый пакет помощи Израилю и Украине от США превысит 2 млрд долларов, — Салливан
Новый пакет вооружений для Израиля и Украины будет стоить гораздо больше, чем два миллиарда долларов. Президент США Джо Байден на этой неделе будет говорить с Конгрессом для одобрения этого пакета.
"Аналогов в мире нет": демограф о стремительном сокращении населения
В интервью Новини.LIVE заместитель Института демографии Украины Александр Гладун заявил, что украинцы стремительно вымирают, аналогов такого сокращения в мире не было. На этот процесс сильно повлияла война и явление сверхсмертности.
Разные, но единые: Зеленский поздравил украинские города с их днем
Президент Владимир Зеленский поздравил ряд украинских городов, которые на этой неделе отмечают свой день. Среди них Гостомель, Килия, Чигирин и другие.
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