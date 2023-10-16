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Выборы в Польше, обстрелы энергосистемы и пакет помощи от США: новости 15 октября

16 октября 2023 08:30
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Выборы в Польше, обстрелы энергосистемы и пакет помощи от США: новости 15 октября
Люди в очереди на избирательный участок в Польше. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 15 октября, состоялись парламентские выборы в Польше, появились уже предварительные результаты. Также Зеленский предупредил украинцев об увеличении количества обстрелов по энергосистеме нашего государства. Кроме того, в США заявили о новом пакете помощи для Израиля и Украины.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 15 октября, которые вы могли пропустить.

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Парламетские выборы в Польше: появились предварительные результаты экзитпола

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Выборы в Польше. Фото: Дариуш Горайский / Forum

Партия ПиС ("Право и Солидарность") во время парламентских выборов в Польше предварительно получила больше голосов граждан страны. Отмечается, что она находится у власти с 2015 года.

Зеленский призвал украинцев быть готовыми к ракетным ударам РФ по энергосистеме

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Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных ракетных ударах России по энергосистеме нашего государства. По его словам, такие вражеские обстрелы с приближением зимы участятся.

Новый пакет помощи Израилю и Украине от США превысит 2 млрд долларов, — Салливан

Новый пакет помощи Израилю и Украине от США превысит 2 млрд долларов, — Салливан
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

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Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

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