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Вибори у Польщі, обстріли енергосистеми та пакет допомоги від США: новини 15 жовтня

16 жовтня 2023 08:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Вибори у Польщі, обстріли енергосистеми та пакет допомоги від США: новини 15 жовтня
Люди в черзі до виборчої дільниці в Польщі. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 15 жовтня, відбулися парламентські вибори у Польщі, з'явилися вже попередні результаті. Також Зеленський попередив українців про збільшення кількості обстрілів по енергосистемі нашої держави. Крім того, у США заявили про новий пакет допомоги для Ізраїлю та України. 

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 15 жовтня, які ви могли пропустити.

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