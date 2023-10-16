Вибори у Польщі, обстріли енергосистеми та пакет допомоги від США: новини 15 жовтня

Люди в черзі до виборчої дільниці в Польщі. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Сьогодні, 15 жовтня, відбулися парламентські вибори у Польщі, з'явилися вже попередні результаті. Також Зеленський попередив українців про збільшення кількості обстрілів по енергосистемі нашої держави. Крім того, у США заявили про новий пакет допомоги для Ізраїлю та України.

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 15 жовтня, які ви могли пропустити.

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