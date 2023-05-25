Взрыв в Крыму: сообщают о работе ПВО

Ночной город Джанкой. Фото: Google

Во временно оккупированном Крыму в городе Джанкой был слышен взрыв. Предварительно сообщают о "работе" ПВО.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

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"Джанкойцы, без паники! Все информация будет утром. Предварительно сработала система ПВО", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 25 мая российские оккупационные войска атаковали Украину дронами. В ряде областей объявлена воздушная тревога. В Киевской обласной военной администрации сообщили об угрозе применения врагом БПЛА.