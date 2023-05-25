Вибух у Криму: повідомляють про роботу ППО

Нічне місто Джанкой. Фото: Google

У тимчасово окупованому Криму у місті Джанкой було чутно вибух. Попередньо повідомляють про "роботу" ППО.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

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"Джанкойці, без паніки! Усі інформація буде зранку. Попередньо, спрацювала система ППО", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вніч на 25 травня російські окупаційні війська атакували Україну дронами. В низці областей оголошено повітряну тривогу. У Київській обласній військовій адміністрації повідомили про загрозу застосування ворогом БпЛА.