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Вибух у Криму: повідомляють про роботу ППО

25 травня 2023 04:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибух у Криму: повідомляють про роботу ППО
Нічне місто Джанкой. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У тимчасово окупованому Криму у місті Джанкой було чутно вибух. Попередньо повідомляють про "роботу" ППО.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

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"Джанкойці, без паніки! Усі інформація буде зранку. Попередньо, спрацювала система ППО", — йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, вніч на 25 травня російські окупаційні війська атакували Україну дронами. В низці областей оголошено повітряну тривогу. У Київській обласній військовій адміністрації повідомили про загрозу застосування ворогом БпЛА.

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