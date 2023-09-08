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Взрывы в Запорожье: оккупанты обстреливают пригород

8 сентября 2023 06:49
обновлено: 06:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Запорожье: оккупанты обстреливают пригород
Дым после взрыва в городе с утра. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Не обошли российские оккупанты и Запорожье, где раздалось несколько взрывов — примерно в 6:20 и 6:40. В настоящее время в области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 06:51. Местные СМИ сообщают о двух взрывах около 6:20, а также повторный в 6:40. Есть информация, что россияне обстреливают пригород.

Обновлено 06:53. В настоящее время воздушная тревога охватила Запорожскую и Донецкую области. Опасность продолжается с 6:22 утра.

Карта воздушной тревоги в Запорожской и Донецкой областях утром 8 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

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