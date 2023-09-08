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Вибухи в Запоріжжі: окупанти обстрілюють передмістя

8 вересня 2023 06:49
оновлено: 07:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Запоріжжі сьогодні 8 вересня: окупанти обстрілюють передмістя
Дим після вибуху в місті зранку. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Не оминули стороною російські окупанти й Запоріжжя, де сьогодні, 8 вересня пролунало кілька вибухів — приблизно о 6:20 і 6:40. Наразі в області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Запоріжжі сьогодні 8 вересня

Оновлено 06:51. Місцеві ЗМІ повідомляють про два вибухи близько 6:20, а також повторний о 6:40. Є інформація, що росіяни обстрілюють передмістя.

Оновлено 06:53. Зараз повітряна тривога охопила Запорізьку та Донецьку області. Небезпека триває з 6:22 ранку.

Мапа повітряної тривоги в Запорізькій та Донецькій областях зранку 8 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що зранку близько 05:30 у Сумах прозвучали потужні вибухи. Після цього в регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного обстрілу.

Також ми писали, що в багатостраждальній Одеській області сьогодні, 8 вересня, знову було чути вибух. Перед цим попереджали про пуски ракет Х-35 із Чорного моря.

Додамо, що небезпека атаки ворога поширилася й на інші південні та східні області України. Наразі російські загарбники вдалися до артилерійського обстрілу Херсона. Також зазначається, що РФ гатить і по прилеглих населених пунктах, гримлять вибухи.

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