Решите вопросы с командировками, — нардеп выдвинула ультиматум ВР
Нардеп Верховной Рады от партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко выдвинула ультиматум Верховной Раде. По ее заявлению, политсила не будет голосовать за законопроект о медицинском каннабисе, пока не будут приняты решения о командировках депутатов во время военного положения.
Об этом сообщила нардеп от партии "Голос" Александра Устинова.
ЕС выдвинул ультиматум парламенту
По словам политики, на согласительном совещании ВР, Геращенко заявила, что "ЕС" не будет голосовать за законопроект о медицинском каннабисе, пока не будет решен вопрос с командировками депутатов.
"То есть личные командировки для некоторых депутатов важнее пациентов, которым необходимо лечение", — гневается Устинова.
Политик добавила, что Геращенко поступила "отвратительно".
"Пообещала ей, что так и передам их позицию пациентам и ветеранам. Отдельная благодарность фракции "Батьківщина", которые будут рушить закон и ставить 200+ правок на подтверждение", — недовольна поступками коллег Устинова.
Напомним, что ранее профильный комитет Верховной Рады рекомендовал ко второму чтению законопроект о медицинском каннабисе. Ранее этот закон был поддержан Верховной Радой.
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