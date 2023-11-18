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Решите вопросы с командировками, — нардеп выдвинула ультиматум ВР

18 ноября 2023 00:04
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Решите вопросы с командировками, — нардеп выдвинула ультиматум ВР
Нардеп от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. Иллюстративное фото: Верховная Рада Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Нардеп Верховной Рады от партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко выдвинула ультиматум Верховной Раде. По ее заявлению, политсила не будет голосовать за законопроект о медицинском каннабисе, пока не будут приняты решения о командировках депутатов во время военного положения.

Об этом сообщила нардеп от партии "Голос" Александра Устинова.

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По словам политики, на согласительном совещании ВР, Геращенко заявила, что "ЕС" не будет голосовать за законопроект о медицинском каннабисе, пока не будет решен вопрос с командировками депутатов.

"То есть личные командировки для некоторых депутатов важнее пациентов, которым необходимо лечение", — гневается Устинова.

Решите вопросы с командировками, — нардепка выдвинула ультиматум ВР
Пост Устиновой. Источник: Facebook

Политик добавила, что Геращенко поступила "отвратительно".

"Пообещала ей, что так и передам их позицию пациентам и ветеранам. Отдельная благодарность фракции "Батьківщина", которые будут рушить закон и ставить 200+ правок на подтверждение", — недовольна поступками коллег Устинова.

Напомним, что ранее профильный комитет Верховной Рады рекомендовал ко второму чтению законопроект о медицинском каннабисе. Ранее этот закон был поддержан Верховной Радой.

 

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