Вирішіть питання з відрядженнями, — нардепка висунула ультиматум ВР

Нардепка від партії "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко. Ілюстративне фото: Верховна Рада України

Нардепка Верховної Ради від партії "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко висунула Верховній Раді ультиматум. За її заявою, політсила не голосуватиме за законопроєкт про медичний канабіс, доки не будуть прийняті рішення про відрядження депутатів під час воєнного стану.

Про це повідомила нардепка від партії "Голос" Олександра Устинова.

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За словами політикині, на погоджувальній нараді ВР Геращенко заявила, що "ЄС" не голосуватиме за законопроєкт про медичний канабіс, доки не буде вирішене питання з відрядженнями депутатів.

"Тобто особисті відрядження для деяких депутатів важливіші за пацієнтів, яким необхідне лікування", — гнівається Устинова.

Пост Устинової. Джерело: Facebook

Політикиня додала, що Геращенко вчинила "огидно".

"Пообіцяла ій, що так і передам їхню позицію пацієнтам та ветеранам. Окрема подяка фракції "Батьківщина", які будуть валити закон і ставити 200+ правок на підтвердження", — незадоволена вчинками колег Устинова.

Нагадаємо, що раніше профільний комітет Верховної Ради рекомендував до другого читання законопроєкт про медичний канабіс. Раніше цей закон підтримала Верховна Рада.