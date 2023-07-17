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Выезд мужчин за границу: выпустят ли из страны этим летом опекунов детей

17 июля 2023 19:48
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Выезд за границу летом 2023 — могут ли покинуть страну мужчины-опекуны детей
Проверка документов у военнообязанного мужчины на границе Украины. Фото: ГПСУ
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Во время военного положения и всеобщей мобилизации в Украине военнообязанным гражданам запрещено выезжать за пределы страны. Однако есть определенные категории мужчин, которые, согласно украинскому законодательству, имеют такую возможность. Среди них мужчины-опекуны несовершеннолетних детей и детей с инвалидностью.

Об этом сообщают специалисты правозащитной благотворительной организации "Право на защиту" на странице Facebook. Они подробно рассказали об условиях такого выезда и опубликовали список необходимых документов.

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Действующие правила пересечения границы для опекунов несовершеннолетнего ребенка

Согласно ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", военнообязанные мужчины не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в случае, если они:

  • усыновители;
  • опекуны;
  • попечители;
  • приемные родители;
  • родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Чтобы пересечь границу во время чрезвычайного или военного положения, опекуну несовершеннолетнего ребенка для его сопровождения необходимо иметь:

  • оригинал или нотариально заверенную копию решения о назначении сопровождающего лица опекуном (попечителем) органа опеки и попечительства или суда;
  • письменное согласование органа опеки и попечительства на выезд с указанием государства окончательного пребывания детей.

 

Действующие правила пересечения границы для опекунов несовершеннолетнего ребенка
Украинец уезжает за границу с детьми. Фото: Getty Images

Как уехать из страны мужчинам, которые являются опекунами ребенка с инвалидностью

Попечители ребенка, имеющего инвалидность, должны собрать для выезда из Украины следующие документы:

  • оригинал или нотариально заверенную копию решения о назначении сопровождающего лица опекуном органа опеки и попечительства или суда;
  • письменное согласование органа опеки и попечительства на выезд с указанием государства окончательного пребывания.

Также к перечисленным выше бумагам опекуну необходимо иметь один из документов, подтверждающий инвалидность ребенка:

  • удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с ЗУ "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", в которой указан статус "ребенок с инвалидностью";
  • справку о получении государственной социальной помощи детям с инвалидностью, выданной структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения районной, районной в г. Киеве госадминистрации, исполнительным органом городского совета, в территорию которого входит территория города областного значения, районной в городе (в случае ее образование) совета (независимо от того, кто назначен получателем помощи);
  • справка индивидуальной программы реабилитации ребенка с инвалидностью, выданной врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения;
  • медицинское заключение ребенка с инвалидностью до 18 лет (их нотариально заверенных копий).

Важно: военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, сопровождавшие лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью или лиц, нуждающихся в постоянном уходе, должны вернуться в Украину не позднее возвращения лиц, которых они сопровождали.

Ранее мы сообщали, как военному уехать в отпуск за границу во время войны и какие есть для этого основания.

Напомним, мы рассказывали, кто из забронированных работников имеет право выезжать из страны во время войны.

Также мы писали, какие документы нужны для пересечения границы в 2023 году военнообязанным мужчинам, которым разрешено выезжать из Украины.

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