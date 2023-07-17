Виїзд за кордон влітку 2023 — чи можуть покинути країну чоловіки-опікуни дітей

Перевірка документів у військовозобов'язаного чоловіка на кордоні України. Фото: ДПСУ

Під час воєнного стану та загальної мобілізації в Україні військовозобов'язаним громадянам заборонено виїжджати за межі країни. Проте є певні категорії чоловіків, які, відповідно до українського законодавства, мають таку можливість. Серед них чоловіки-опікуни неповнолітніх дітей та дітей з інвалідністю.

Про це повідомляють фахівці правозахисної благодійної організації "Право на захист" на сторінці у Facebook. Вони детально розповіли про умови такого виїзду та опублікували список необхідних документів.

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Згідно з ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", військовозобов'язані чоловіки не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у разі, якщо вони:

усиновителі;

опікуни;

піклувальники;

прийомні батьки;

батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років.

Щоб перетнути кордон під час надзвичайного або воєнного стану, опікуну неповнолітньої дитини для її супроводу необхідно мати:

оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення про призначення супроводжуючої особи опікуном (піклувальником) органу опіки та піклування або суду;

письмове погодження органу опіки і піклування на виїзд із зазначенням держави остаточного перебування дітей.

Українець виїжджає за кордон з дітьми. Фото: Getty Images

Як виїхати з країни чоловікам, які є опікунами дитини з інвалідністю

Опікуни дитини, яка має інвалідність, мають зібрати для виїзду з України наступні документи:

оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення про призначення супроводжуючої особи опікуном органу опіки і піклування або суду;

письмове погодження органу опіки і піклування на виїзд із зазначенням держави остаточного перебування.

Також до вищезазначеного переліку опікуну необхідно мати один з документів, який підтверджує інвалідність дитини:

посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до ЗУ "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", в якій зазначено статус "дитина з інвалідністю";

довідку про отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, виданої структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчим органом міської ради, до території територіальної громади якої входить територія міста обласного значення, районної у місті (у разі її утворення) ради (незалежно від того, кого призначено отримувачем допомоги);

довідка індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю, виданої лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я;

медичний висновок про дитину з інвалідністю до 18 років (їх нотаріально засвідчених копій).

Важливо: військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, які супроводжували осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю чи осіб, які потребують постійного догляду, мають повернутись в Україну не пізніше повернення осіб, яких вони супроводжували.

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