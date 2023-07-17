Виїзд за кордон влітку 2023 — чи можуть покинути країну чоловіки-опікуни дітей

Виїзд чоловіків за кордон: чи випустять з країни цього літа опікунів дітей
Під час воєнного стану та загальної мобілізації в Україні військовозобов'язаним громадянам заборонено виїжджати за межі країни. Проте є певні категорії чоловіків, які, відповідно до українського законодавства, мають таку можливість. Серед них чоловіки-опікуни неповнолітніх дітей та дітей з інвалідністю.
Про це повідомляють фахівці правозахисної благодійної організації "Право на захист" на сторінці у Facebook. Вони детально розповіли про умови такого виїзду та опублікували список необхідних документів.
Які діють правила перетину кордону для опікунів неповнолітньої дитини
Згідно з ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", військовозобов'язані чоловіки не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у разі, якщо вони:
- усиновителі;
- опікуни;
- піклувальники;
- прийомні батьки;
- батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років.
Щоб перетнути кордон під час надзвичайного або воєнного стану, опікуну неповнолітньої дитини для її супроводу необхідно мати:
- оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення про призначення супроводжуючої особи опікуном (піклувальником) органу опіки та піклування або суду;
- письмове погодження органу опіки і піклування на виїзд із зазначенням держави остаточного перебування дітей.
Як виїхати з країни чоловікам, які є опікунами дитини з інвалідністю
Опікуни дитини, яка має інвалідність, мають зібрати для виїзду з України наступні документи:
- оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення про призначення супроводжуючої особи опікуном органу опіки і піклування або суду;
- письмове погодження органу опіки і піклування на виїзд із зазначенням держави остаточного перебування.
Також до вищезазначеного переліку опікуну необхідно мати один з документів, який підтверджує інвалідність дитини:
- посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до ЗУ "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", в якій зазначено статус "дитина з інвалідністю";
- довідку про отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, виданої структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчим органом міської ради, до території територіальної громади якої входить територія міста обласного значення, районної у місті (у разі її утворення) ради (незалежно від того, кого призначено отримувачем допомоги);
- довідка індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю, виданої лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я;
- медичний висновок про дитину з інвалідністю до 18 років (їх нотаріально засвідчених копій).
Важливо: військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, які супроводжували осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю чи осіб, які потребують постійного догляду, мають повернутись в Україну не пізніше повернення осіб, яких вони супроводжували.
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