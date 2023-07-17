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Виїзд чоловіків за кордон: чи випустять з країни цього літа опікунів дітей

17 липня 2023 19:48
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Виїзд за кордон влітку 2023 — чи можуть покинути країну чоловіки-опікуни дітей
Перевірка документів у військовозобов'язаного чоловіка на кордоні України. Фото: ДПСУ
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Під час воєнного стану та загальної мобілізації в Україні військовозобов'язаним громадянам заборонено виїжджати за межі країни. Проте є певні категорії чоловіків, які, відповідно до українського законодавства, мають таку можливість. Серед них чоловіки-опікуни неповнолітніх дітей та дітей з інвалідністю. 

Про це повідомляють фахівці правозахисної благодійної організації "Право на захист" на сторінці у Facebook. Вони детально розповіли про умови такого виїзду та опублікували список необхідних документів. 

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Які діють правила перетину кордону для опікунів неповнолітньої дитини 

Згідно з ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", військовозобов'язані чоловіки не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у разі, якщо вони:

  • усиновителі;
  • опікуни;
  • піклувальники;
  • прийомні батьки;
  • батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років.

Щоб перетнути кордон під час надзвичайного або воєнного стану, опікуну неповнолітньої дитини для її супроводу необхідно мати: 

  • оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення про призначення супроводжуючої особи опікуном (піклувальником) органу опіки та піклування або суду;
  • письмове погодження органу опіки і піклування на виїзд із зазначенням держави остаточного перебування дітей.

 

Які діють правила перетину кордону для опікунів неповнолітньої дитини
Українець виїжджає за кордон з дітьми. Фото: Getty Images

Як виїхати з країни чоловікам, які є опікунами дитини з інвалідністю 

Опікуни дитини, яка має інвалідність, мають зібрати для виїзду з України наступні документи:

  • оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення про призначення супроводжуючої особи опікуном органу опіки і піклування або суду;
  • письмове погодження органу опіки і піклування на виїзд із зазначенням держави остаточного перебування.

Також до вищезазначеного переліку опікуну необхідно мати один з документів, який підтверджує інвалідність дитини:

  • посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до ЗУ "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", в якій зазначено статус "дитина з інвалідністю";
  • довідку про отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, виданої структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчим органом міської ради, до території територіальної громади якої входить територія міста обласного значення, районної у місті (у разі її утворення) ради (незалежно від того, кого призначено отримувачем допомоги);
  • довідка індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю, виданої лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я;
  • медичний висновок про дитину з інвалідністю до 18 років (їх нотаріально засвідчених копій).

Важливо: військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, які супроводжували осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю чи осіб, які потребують постійного догляду, мають повернутись в Україну не пізніше повернення осіб, яких вони супроводжували.

Раніше ми повідомляли, як військовому виїхати у відпустку за кордон під час війни та які є підстави. 

Нагадаємо, ми розповідали, хто з заброньованих працівників має право виїжджати з країни під час війни. 

Також ми писали, які документи потрібні для перетину кордону у 2023 році військовозобов'язаним чоловікам, яким дозволено виїжджати з України.

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