Могут ли выехать за границу родственники погибших военных — разъяснение юриста

Выезд украинцев за границу в 2023 году. Фото: IvanSemenovich/Depositphotos

Как известно, из-за военного положения и общей мобилизации в Украине действуют определенные строгие ограничения выезда за границу, которые касаются мужчин призывного возраста (от 18 до 60 лет).

О том, имеют ли право уехать из страны родственники пропавших или погибших военных, рассказала юрист Евгения Рябека в комментарии изданию "Украинская правда".

Читайте также:

Выезд за границу родственников погибших или пропавших военных — что говорит закон

Согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", близкие родственники военнослужащих, погибших или без вести пропавших во время боевых действий, имеют право выезжать за пределы страны.

Но для того, чтобы это сделать, необходимо подготовить определенный пакет документов, подтверждающих такое право.

Если военнослужащий погиб

По словам правозащитницы, лучше подготовить все имеющиеся документы, выводы и справки об обстоятельствах гибели человека, в частности, заключение судмедэксперта.

Важны следующие бумаги:

документ, подтверждающий родственную связь с пропавшим/погибшим (свидетельство о рождении, свидетельство о браке);

документ, подтверждающий гибель/исчезновение лица;

документы об обстоятельствах гибели человека

"Причинно-следственные связи могут быть отражены в справках врача. Причины смерти, наступления смерти и обращения личности — они все фиксируются. Просто взять любое свидетельство о смерти и сказать, что у нас военное положение и мы в этом видим причинно- следственная связь — нельзя", — подчеркнула юрист.

Если военнослужащий пропал без вести

Если ваш родственник считается пропавшим, нужно предоставить решение суда о признании лица пропавшим без вести, а также:

военно-учетный документ (следует наведаться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки);

другие документы, необходимые для выезда (паспорт, загранпаспорт и т.п.).

Выезд за границу. Фото: ГНСУ

Напомним, военнообязанные граждане Украины имеют право получить отсрочку от мобилизации в случае, если родственник погиб или пропал без вести на войне.

Ранее мы писали список вещей, которые запрещено перевозить через границу. Среди них определенные лекарственные препараты, мясные продукты и любые материалы, призывающие к насилию или расизму.

Также мы сообщали, что на 16 пунктах пропуска через государственную границу заработает система "еЧерга". Это важно с точки зрения оптимизации логистики и сокращения потерь времени.