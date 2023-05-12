Чи можуть виїхати за кордон родичі загиблих військових — роз'яснення юриста

Виїзд українців за кордон 2023 року. Фото: IvanSemenovich/Depositphotos

Як відомо, через воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні діють певні суворі обмеження щодо виїзду за кордон, які стосуються чоловіків призовного віку (від 18 до 60 років).

Про те, чи мають право виїхати з країни родичі зниклих або загиблих військових розповіла юристка Євгенія Рябека в коментарі виданню "Українська правда".

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Згідно з законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", близькі родичі військовослужбовців, які загинули або безвісти зникли під час бойових дій мають право виїжджати за межі країни.

Але для того, щоб це зробити, необхідно підготувати певний пакет документів, які б підтверджували таке право.

Якщо військовослужбовець загинув

За словами правозахисниці, краще підготувати усі наявні документи, висновки та довідки про обставини загибелі людини, зокрема висновок судмедексперта.

Важливими є наступні папери:

документ, який підтверджує родинний зв’язок зі зниклим/загиблим (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб);

документ, який підтверджує загибель/зникнення особи;

документи про обставини загибелі людини.

"Причинно-наслідкові зв'язки можуть бути відображено в довідках лікаря. Причини смерті, настання смерті та звернення особи — вони всі фіксуються. Просто взяти будь-яке свідоцтво про смерть і сказати, що у нас воєнний стан і ми в цьому вбачаємо причинно-наслідковий зв’язок — не можна", — наголосила юристка.

Якщо військовослужбовець зник безвісти

Якщо ваш родич вважається зниклим, потрібно надати рішення суду про визнання особи зниклою безвісти, а також:

військово-обліковий документ (варто навідатись до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки);

інші документи, необхідні для виїзду (паспорт, закордонний паспорт тощо).

Виїзд за кордон. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, військовозобов'язані громадяни України мають право отримати відстрочку від мобілізації у разі, якщо родич загинув або пропав безвісти на війні.

Раніше ми писали перелік речей, які заборонено перевозити через кордон. Серед них певні лікарські препарати, м'ясні продукти та будь-які матеріали, що закликають до насильства або расизму.

Також ми повідомляли, що на 16 пунктах пропуску через державний кордон запрацює система "єЧерга". Це важливо з точки зору оптимізації логістики та скорочення втрат часу.