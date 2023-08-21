Визит в Грецию и оборонные договоренности: главное с обращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский завершает свой визит в страны Северной Европы. Сегодня, 21 августа, он прибыл в Грецию.

Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

Читайте также:

По его словам, этот визит исторический для Украины, поскольку удалось договориться с партнерами о получении самолетов F-16.

Сколько истребителей получит Украина

"Нидерланды — как всегда, продуктивно. И в этот раз особенно сильно. 42 самолета F-16 мы можем получить для Украины. Получим. Спасибо тебе, Марк, Премьер-министр, всей твоей команде, спасибо народу Нидерландов! Дания — еще 19 F-16, плюс расширяем тренировки. Спасибо, Дания! Дорогая Мэтте, госпожа Премьер-министр, вся правительственная команда. Фолькетинг! Очень спасибо!" — подчеркнул Президент.

Кроме того, Украина договорилась со Швецией о производстве в нашем государстве мощных боевых машин CV90.

Также Зеленский встретился с Президентом Греции Екатериной Сакелларопулу и провел содержательные переговоры с Премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и греческой делегацией.

Предстоящие переговоры Украины

"Повестка дня — все то, что можем сделать вместе для защиты жизни людей и свободы в нашем общем европейском доме. Саммит Украина — Балканы: совместная встреча с балканскими лидерами, координация европейской и евроатлантической интеграции, оборонное сотрудничество, безопасность. Также отдельные переговоры по двусторонним вопросам. Встреча с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ежедневно добавляем силы нашему государству, нашим воинам и нашему взаимодействию с партнерами", — подчеркнул глава государства.

Напомним, в понедельник, 21 августа, президент Украины Владимир Зеленский находился с рабочим визитом в Дании. Глава украинского государства, в частности, выступил перед председателями Фолькетинга (однопалатный парламент).