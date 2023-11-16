Вступление Украины в НАТО и поездка Ермака в США — прямой эфир Новини.LIVE

Политолог Владимир Фесенко. Фото: Новини.LIVE

Гостем студии Вечір.LIVE сегодня стал политолог Владимир Фесенко. Вместе с ведущей Ланой Шевчук они обсудили разные темы, которые сейчас актуальны для Украины.

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В целом политолог расскажет свое видение сноса памятника русскому писателю Александру Пушкину. Также он обсудит вместе с ведущей встречу президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина.

Кроме того, собеседники будут говорить о принятии временного бюджета в США, вступлении Украины в НАТО и поездке главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака в США.

Напомним, ранее эфир Новини.LIVE посетил политолог Вадим Карасев. Среди тем обсуждения — вероятное существование третьего Минского пакета договоренностей, действительно ли Украина вступит в НАТО без оккупированных территорий и как будут разворачиваться события в отношении главкома ВСУ Валерия Залужного.