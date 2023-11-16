Вступ України до НАТО та поїздка Єрмака до США — прямий ефір Новини.LIVE
Гостем студії Вечір.LIVE сьогодні став політолог Володимир Фесенко. Разом з ведучою Ланою Шевчук вони обговорили різні теми, які наразі є актуальними для України.
Подивитися ефір Новини.LIVE можна на Youtube-каналі.
Про що ефір
Загалом політолог розповість своє бачення щодо знесення пам'ятника російському письменнику Олександру Пушкіну. Також він обговорить разом з ведучою зустріч президента США Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.
Крім того, співрозмовники говоритимуть про прийняття тимчасового бюджету в США, вступ України до НАТО та поїздку голови Офісу Президента України Андрія Єрмака до США.
Нагадаємо, раніше на ефір Новини.LIVE завітав політолог Вадим Карасьов. Серед тем обговорення — ймовірне існування третього Мінського пакету домовленостей, чи дійсно Україна вступить в НАТО без окупованих територій і як розгортатимуться події щодо головкому ЗСУ Валерія Залужного.
Читайте Новини.LIVE!