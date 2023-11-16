Вступ України до НАТО та поїздка Єрмака до США — прямий ефір Новини.LIVE

Політолог Володимир Фесенко. Фото: Новини.LIVE

Гостем студії Вечір.LIVE сьогодні став політолог Володимир Фесенко. Разом з ведучою Ланою Шевчук вони обговорили різні теми, які наразі є актуальними для України.

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Загалом політолог розповість своє бачення щодо знесення пам'ятника російському письменнику Олександру Пушкіну. Також він обговорить разом з ведучою зустріч президента США Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Крім того, співрозмовники говоритимуть про прийняття тимчасового бюджету в США, вступ України до НАТО та поїздку голови Офісу Президента України Андрія Єрмака до США.

Нагадаємо, раніше на ефір Новини.LIVE завітав політолог Вадим Карасьов. Серед тем обговорення — ймовірне існування третього Мінського пакету домовленостей, чи дійсно Україна вступить в НАТО без окупованих територій і як розгортатимуться події щодо головкому ЗСУ Валерія Залужного.