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Запрет выезда мужчин после войны и демографическая проблема: Бондаренко в эфире Новини.LIVE

7 августа 2023 19:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Запрет выезда мужчин после войны и демографическая проблема: Бондаренко в эфире Новини.LIVE
Политолог Константин Бондаренко. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Гостем эфира Новини.LIVE стал политолог Константин Бондаренко. Он отреагирует на предложение Вадима Денисенко запретить выезд мужчин за границу после окончания войны.

Посмотреть прямой эфир, который начнется в 19:30, можно на YouTube-канале Новини.LIVE .

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Бондаренко также расскажет о демографической проблеме, призыве Верещука "не расслабляться", перспективе вступления в Европейский Союз и "саммит мира" в Саудовской Аравии.

Напомним, руководитель Института будущего и бывший народный депутат Вадим Денисенко предложил запретить выезд мужчинам за границу минимум на три года после того, как Украина победит в войне. В сети разразился скандал из-за такой инициативы.

Также мы писали, что в МВД Украины отреагировали на предложение экс-нардепа Вадима Денисенко запретить выезд мужчинам за границу после того, как Украина одержит победу в войне с РФ. В ведомстве подчеркнули, что это его личное мнение.

Добавим, Вадим Денисенко объяснил свою позицию относительно запрета выезда мужчинам после войны. По его словам, в предыдущем сообщении была ошибка.

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