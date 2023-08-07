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Заборона виїзду чоловіків після війни та демографічна проблема: Бондаренко в ефірі Новини.LIVE

7 серпня 2023 19:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Заборона виїзду чоловіків після війни та демографічна проблема: Бондаренко в ефірі Новини.LIVE
Політолог Костянтин Бондаренко. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Гостем ефіру Новини.LIVE став політолог Костянтин Бондаренко. Він відреагує на пропозицію Вадима Денисенка заборонити виїзд чоловіків за кордон після закінчення війни.

Подивитися прямий ефір, який розпочнеться о 19:30, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Бондаренко також розповість про демографічну проблему, заклик Верещук "не розслаблятися", перспективу вступу до Європейського Союзу та "саміт миру" в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, керівник Інституту майбутнього та колишній народний депутат Вадим Денисенко запропонував заборонити виїзд чоловікам за кордон мінімум на 3 роки після того, як Україна переможе у війні. У мережі спалахнув скандал через таку ініціативу. 

Також ми писали, що у МВС України відреагували на пропозицію екснардепа Вадима Денисенка заборонити виїзд чоловікам за кордон після того, як Україна здобуде перемогу у війні з РФ. У відомстві наголосили, що це його особиста думка.

Додамо, Вадим Денисенко пояснив свою позицію щодо заборони виїзду чоловікам після війни. За його словами, у попередньому дописі була помилка.

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