Заборона виїзду чоловіків після війни та демографічна проблема: Бондаренко в ефірі Новини.LIVE

Політолог Костянтин Бондаренко. Фото: google.com

Гостем ефіру Новини.LIVE став політолог Костянтин Бондаренко. Він відреагує на пропозицію Вадима Денисенка заборонити виїзд чоловіків за кордон після закінчення війни.

Подивитися прямий ефір, який розпочнеться о 19:30, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Бондаренко також розповість про демографічну проблему, заклик Верещук "не розслаблятися", перспективу вступу до Європейського Союзу та "саміт миру" в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, керівник Інституту майбутнього та колишній народний депутат Вадим Денисенко запропонував заборонити виїзд чоловікам за кордон мінімум на 3 роки після того, як Україна переможе у війні. У мережі спалахнув скандал через таку ініціативу.

Також ми писали, що у МВС України відреагували на пропозицію екснардепа Вадима Денисенка заборонити виїзд чоловікам за кордон після того, як Україна здобуде перемогу у війні з РФ. У відомстві наголосили, що це його особиста думка.

Додамо, Вадим Денисенко пояснив свою позицію щодо заборони виїзду чоловікам після війни. За його словами, у попередньому дописі була помилка.