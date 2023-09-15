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Угроза удара БпЛА распространяется на западные области: воздушная тревога

15 сентября 2023 05:56
обновлено: 06:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Угроза удара БпЛА распространяется на западные области: воздушная тревога
"Шахед" улетает в воздушном пространстве. Фото: АРМИЯ INFORM
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Вражеские беспилотники держат направление на западные области сегодня утром, 15 сентября. Таким образом, воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Черновицкой и других областях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 05:58. Воздушные силы сообщают об угрозе применения врагом ударных БПЛА в Хмельницкой и Черновицкой областях. Также тревога по-прежнему сохраняется в Винницкой и Черкасской регионах.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня 15 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 06:00. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" предупреждает о БпЛА в направлении Хмельницкой области, также есть опасность для Винницкой.

Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 06:14. Второй раз покраснела Запорожская область.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня 15 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 06:26. "Житомирская, Тернопольская области – угроза применения врагом ударных БпЛА" , – сообщают Воздушные силы.

Карта воздушных тревога в Украине сегодня 15 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 06:37. Угроза БПЛА для Винницкой и Хмельницкой областей.

Угроза БПЛА для Винницкой и Хмельницкой областей
Источник: t.me/vanek_nikolaev

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