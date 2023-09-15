Угроза удара БпЛА распространяется на западные области: воздушная тревога

"Шахед" улетает в воздушном пространстве. Фото: АРМИЯ INFORM

Вражеские беспилотники держат направление на западные области сегодня утром, 15 сентября. Таким образом, воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Черновицкой и других областях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Обновлено 05:58. Воздушные силы сообщают об угрозе применения врагом ударных БПЛА в Хмельницкой и Черновицкой областях. Также тревога по-прежнему сохраняется в Винницкой и Черкасской регионах.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 06:00. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" предупреждает о БпЛА в направлении Хмельницкой области, также есть опасность для Винницкой.

Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 06:14. Второй раз покраснела Запорожская область.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 06:26. "Житомирская, Тернопольская области – угроза применения врагом ударных БпЛА" , – сообщают Воздушные силы.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 06:37. Угроза БПЛА для Винницкой и Хмельницкой областей.

Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновляется...