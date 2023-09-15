Угроза удара БпЛА распространяется на западные области: воздушная тревога
Вражеские беспилотники держат направление на западные области сегодня утром, 15 сентября. Таким образом, воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Черновицкой и других областях.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Обновлено 05:58. Воздушные силы сообщают об угрозе применения врагом ударных БПЛА в Хмельницкой и Черновицкой областях. Также тревога по-прежнему сохраняется в Винницкой и Черкасской регионах.
Обновлено 06:00. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" предупреждает о БпЛА в направлении Хмельницкой области, также есть опасность для Винницкой.
Обновлено 06:14. Второй раз покраснела Запорожская область.
Обновлено 06:26. "Житомирская, Тернопольская области – угроза применения врагом ударных БпЛА" , – сообщают Воздушные силы.
Обновлено 06:37. Угроза БПЛА для Винницкой и Хмельницкой областей.
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