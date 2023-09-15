Загроза удару БпЛА шириться на західні області: повітряна тривога
15 вересня 2023 05:56
оновлено: 06:00
"Шахед" летить у повітряному просторі. Фото: АРМІЯ INFORM
Ворожі безпілотники тримають напрямок на західні області сьогодні зранку, 15 вересня. Таким чином, повітряна тривога оголошена в Хмельницькій, Чернівецькій та інших областях.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Оновлено 05:58. Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА в Хмельницькій та Чернівецькій областях. Також тривога досі зберігається в Вінницькій та Черкаській регіонах.
Оновлено 06:00. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" попереджає про БпЛА в напрямку Хмельницької області, також є небезпека для Вінницької.
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