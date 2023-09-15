Загроза удару БпЛА шириться на західні області: повітряна тривога

"Шахед" летить у повітряному просторі. Фото: АРМІЯ INFORM

Ворожі безпілотники тримають напрямок на західні області сьогодні зранку, 15 вересня. Таким чином, повітряна тривога оголошена в Хмельницькій, Чернівецькій та інших областях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 05:58. Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА в Хмельницькій та Чернівецькій областях. Також тривога досі зберігається в Вінницькій та Черкаській регіонах.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 06:00. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" попереджає про БпЛА в напрямку Хмельницької області, також є небезпека для Вінницької.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

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